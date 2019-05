Zusatzschilder unbedingt beachten

Berlin.Wenn Autofahrer bei Nässe ein entsprechendes Zusatzschild für ein Tempolimit bewusst ignorieren, gilt das nicht als kurze Unaufmerksamkeit. Sie können in so einem Fall also nicht auf Milde wegen eines sogenannten Augenblicksversagens hoffen. Das geht aus einem Urteil des Kammergerichts Berlin hervor.

In dem Fall war ein Mann auf einer Autobahn unterwegs und bemerkte ein beschildertes Tempolimit mit dem Zusatzschild „bei Nässe“. Das Tempolimit ignorierte er jedoch und wurde geblitzt. Gegen das Bußgeld legte er Einspruch ein. Seine Begründung: Er hatte angenommen, bei den gegebenen Bedingungen habe keine „Nässe“ geherrscht. Das wertete der Mann als nicht vorwerfbares Augenblicksversagen. Das sah das Gericht anders. Es sei eben gerade nicht anzunehmen, dass er nur für einen Augenblick unaufmerksam war. Sondern er urteilte, dass es aufgrund des Wetters nicht gültig gewesen sei. tmn

