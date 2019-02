Zwei Bewerber im Rennen

Zwei Bewerber für die Neuverpachtung des Weinheimer Schlossparkrestaurants haben sich am Montagabend bei der zuständigen Kommission vorgestellt – und sie bleiben beide im Rennen. Das hat Weinheims Pressesprecher auf Nachfrage der Redaktion bestätigt.

Das Gremium, das aus Gemeinderatsmitgliedern und Experten besteht, hat nach der Vorstellungsrunde nämlich keine Empfehlung ausgesprochen. Das letzte Wort hat nun der Hauptausschuss, der am 13. März tagt. Dies findet dann in nichtöffentlicher Sitzung statt. „Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Wir haben da keinen Spielraum“, sagt Kern.

Neueröffnung noch unklar

Wann das Schlossparkrestaurant neu eröffnet werden kann, wird erst feststehen, wenn klar ist, wer den Zuschlag bekommt, welches gastronomische Konzept der künftige Betreiber umsetzen will und ob dafür Umbaumaßnahmen notwendig sind. Zuletzt hatte das Hanauer Gastro-Duo Robin Ebinger und Torsten Bamberger das Schlossparkrestaurant geführt. Im Juli 2018 kündigten die beiden dann an, den Tagesbetrieb einzustellen. Ende des Jahres endete dann das Pachtverhältnis zwischen der Stadt Weinheim und der Schlosspark-Gastronomie Weinheim GmbH. vmr

