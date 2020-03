Zwei Corona-Fälle bei Freudenberg

Es war nur eine Frage der Zeit, aber jetzt hat es auch den größten Arbeitgeber in Weinheim getroffen: Zwei Mitarbeiter der Freudenberg-Gruppe haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das erklärte Cornelia Buchta-Noack, die Sprecherin des Unternehmens, am Montag auf Anfrage dieser Redaktion.

Ein Mitarbeiter des Standortes Weinheim sei nach seinem Urlaub positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Er war nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub weder an seinem Arbeitsplatz, noch hatte er Kontakt zu anderen Mitarbeitern des Industrieparks“, erklärte die Sprecherin. Der Mitarbeiter befinde sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Der zweite Fall wurde am Sonntag bekannt. „Die komplette Abteilung wurde deshalb direkt benachrichtigt, nicht ins Büro zu kommen.“

Um die Interaktion der Mitarbeiter untereinander einzuschränken und das Risiko einer Standortschließung zu reduzieren, habe man zahlreiche Maßnahmen ergriffen. Dazu gehört, dass der Industriepark in vier Zonen eingeteilt worden ist. „Das heißt, die Zugangswege zum Arbeitsplatz und die Wege innerhalb des Standorts werden separiert“, erläuterte Buchta-Noack. Für die Kantine gebe es ebenfalls spezielle Vorkehrungen: Unter anderem stehen die Stühle zwei Meter voneinander entfernt und die Öffnungszeiten wurden verlängert, um den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihre Mittagspause versetzt wahrnehmen zu können und dadurch nicht so dicht beieinanderzusitzen. Zudem wird noch häufiger gereinigt und desinfiziert. Des Weiteren gibt es mehr Essen zum Mitnehmen.

Darüber hinaus hat Freudenberg seit Montag – analog zur Vorgehensweise für Schulen und Bildungseinrichtungen in Baden-Württemberg – sein Bildungszentrum bis zum 18. April geschlossen. Die Mitarbeiter am Standort würden regelmäßig, unter anderem durch E-Mail-Newsletter und Flugblätter über die aktuellen Entwicklungen informiert.

Mindestabstand von zwei Metern

Grundsätzlich seien alle Mitarbeiter zum Beispiel dazu aufgerufen, einen Mindestabstand von zwei Metern zueinander einzuhalten. Außerdem gilt eine spezielle Meeting-Etiquette: Diese sollen möglichst online stattfinden, ansonsten kurz gehalten werden.

Die einzelnen Freudenberg-Geschäftsgruppen würden darüber hinaus Homeoffice-Möglichkeiten organisieren – je nach Aufgabengebiet und in Abstimmung mit dem Vorgesetzten.

Die betriebsnahe Kindertagesstätte von Freudenberg ist – wie alle anderen Kitas – geschlossen. Zahlreiche Mitarbeiter würden erst einmal in Absprache mit dem Vorgesetzten zuhause bleiben, um die Betreuung der Kinder für die nächsten Tage zu organisieren. Nach Möglichkeit solle dies im Wechsel mit dem Ehepartner geschehen.

Freudenberg hat in Weinheim 4300 Mitarbeiter, weitere 2000 Menschen arbeiten bei Fremdfirmen im Industriepark Weinheim. „Die Zusammenarbeit der Firmen untereinander am Standort ist eng und funktioniert gut“, erklärte die Sprecherin. Im Moment sei die Produktion nicht eingeschränkt; auch Kurzarbeit sei – noch – kein Thema. pro

