Zwei Meere und eine Natur zum Verlieben

Simeri Crichi.„Italy’s Leading All-Inclusive-Resort 2018“ empfängt in Kalabrien, an der Spitze des italienischen Stiefels, die Strandurlauber, aktiven Genießer und Familien. Das „VOI Floriana Resort“ in der Via del Mare 8 in Simeri Crichi im Stil eines antiken romanischen Dorfes schmiegt sich direkt am weißen Hotelstrand und kristallklaren Meer in eine duftende und blühende mediterrane Flora.

Kalabrien ist ein Urlaubsziel mit Charakter: Eine magische Landschaft, die geschmackvolle heimische Küche und eine antike Vergangenheit zeichnen die Region am südlichsten Punkt Italiens aus. Die Halbinsel liegt dabei an zwei Meeren: dem Tyrrhenischen und dem Ionischen Meer. Dass sich hier ein „VOI Hotel“ befindet, ist kein Zufall. VOI bedeutet „Vera ospitalità italiana“ – echte italienische Gastfreundschaft. Zehn „VOI Hotels“ gibt es mittlerweile in Italien. Alle kombinieren sie den einzigartigen mediterranen Lifestyle, den viele so lieben, mit bezaubernden Standorten, top Hotelkomfort und einem charmanten, zuvorkommenden Service.

Unbeschwert den Sommer am Meer genießen, das ist es, was Gäste des „VOI Floriana Resort“ möchten. Den ganzen Sommer über – bis 21. September 2019, dreht sich in dem Vier-Sterne-Resort für die ganze Familie alles um Sport und Spaß unter freiem Himmel. Spiele und Wettbewerbe, von Beachvolleyball über Tennis bis Beachsoccer, von Darts über Tischfußball bis Kanufahren, von Tanzen über Aqua-Gym und Reiten (ganz in der Nähe des Resorts befindet sich ein Reitgestüt ) bis zum Segelkurs inklusive Regatta, ob Anfänger oder Profi, ob Kinder oder Erwachsene – die Unternehmungslustigen lassen keine Gelegenheit aus, mit Urlaubsfreunden eine erlebnisreiche Zeit zu verbringen (in der Woche von 21. bis 28. September 2019 geht es munter weiter, lediglich Kinderanimation, Musicals und Kabarett werden dann nicht mehr angeboten).

Das „VOI Floriana Resort“ ist ein Ziel für alle Generationen. „VOI4family“bietet eine altersgerechte und professionelle Kinderbetreuung (englisch- und deutschsprachig) vom Baby bis zum Teenager. Babys fühlen sich einer ruhigen, top ausgestatteten Baby-Area wohl, in der sie liebevoll betreut werden. Im Mini- Club für die Kids ist in- und outdoor immer was los. Die Teenager dürfen sich auf Aktivitäten freuen, die ihre Ferien perfekt machen. Von 10 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachts werden für sie Sport und Entertainment geboten. Das Segel-Special für Jugendliche erfreut sich besonders großer Beliebtheit.

Kinder haben eigenes Restaurant

Die Deluxe Family rooms im Resort sind ideal für Familien. Feinschmecker wählen im Floriana Resort zwischen Halbpension oder All Inclusive, ganz wie es beliebt. Mediterrane Küche und typische regionale Spezialitäten werden im Restaurant serviert. Die Snack-Beach-Bar und die Bar „Piazzetta“ ergänzen das kulinarische Angebot. Die Kinder können sich im Kinderrestaurant gemeinsam mit den Betreuern eigene Menüs schmecken lassen.

Kalabrien muss man gesehen haben. Weltberühmt sind zum Beispiel die Bronzestatuen von Riace, die im Landesmuseum von Reggio Calabria ausgestellt sind. mk

Info: www.voihotels.com/en/ voi-floriana-resort

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.05.2019