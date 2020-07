Zwei Neubauten sind geplant

Großrinderfeld.Das Thema Kindertagesstätten brennt auf den Nägeln. Bei einer Bürgerinformationsveranstaltung stand die Zukunft der Einrichtungen im Mittelpunkt. Dabei ging Bürgermeister Johannes Leibold auf die aktuelle Situation in den derzeit drei Einrichtungen in der Kommune ein. Einerseits kommen die Immobilien in die Jahre, andererseits kommen zu den Bedürfnissen der Kinder und Wünsche der Eltern immer mehr Vorschriften vonseiten des Landes und Bundes hinzu. Um dem Rechnung zu tragen, sollen in Großrinderfeld und Gerchsheim Neubauten entstehen. Leibold geht von Kosten im mittleren zweistelligen Millionenbereich aus. Man hofft auf die entsprechende Förderung. Einer gemeinsamen Kita für alle Ortsteile erteilte er eine Absage.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.07.2020