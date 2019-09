Zwei Nobelpreise auf einmal

Bei der Doppelvergabe der Literaturnobelpreise für die Jahre 2018 und 2019 will die zuständige Schwedische Akademie die Ausgezeichneten in diesem Jahr unmittelbar nacheinander bekanntgeben. Beide Preisträger werden am 10. Oktober 2019 um 13 Uhr verkündet, wie eine Sprecherin der Akademie der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Alles Weitere zum Prozedere der Preisverleihung werde um den 1. Oktober herum veröffentlicht, kündigte die Sprecherin an.

Schwere Krise

Die Schwedische Akademie war im vergangenen Jahr in eine schwere Krise gestürzt. Der Skandal drehte sich um das mittlerweile ausgetretene Mitglied Katarina Frostenson und ihren wegen Vergewaltigung zu zwei Jahren Haft verurteilten Mann Jean-Claude Arnault. Beide sollen sich außerdem selbst Fördergelder zugeschanzt haben, so die Vorwürfe.

Als Folge der Querelen wurde der Literaturnobelpreis 2018 abgesagt, das Gremium stellte sich zu großen Teilen neu auf. In diesem Jahr sollen nun zwei Nobelpreise für Literatur vergeben werden – einer für 2018 und einer für das aktuelle Jahr. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.09.2019