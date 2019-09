Flo & Chris. © Michael Koelsch

Zwei Stimmen, vier Hände, vier Füße und noch mehr Instrumente – vereint zu einer außergewöhnlichen Livemusik-Show mit kreativen Arrangements: Das Musiker-Duo Flo & Chris bereichert auch in diesem Jahr auf der Bühne am Dürreplatz von 15 Uhr bis 18 Uhr das Programm des Weinheimer Herbstes am Sonntag, 15. September.

Auf Einladung der DiesbachMedien treten die genial vielseitigen Musikanten jetzt schon zum wiederholten Mal auf: Sie haben mittlerweile ihre begeisterten Fans unter den zwei Burgen. Sie bieten zu 100 Prozent Live-Acoustic Entertainment mit großer Leidenschaft und vollem Körpereinsatz, wie die Stadt Weinheim schreibt. Dabei covern die beiden durchschnittlich 1,87 Meter großen Jungs aus Rheinhessen auf überraschende und humorvolle Weise die ihrer Meinung nach besten Songs der letzten 50 Jahre. Der Dürreplatz wird am Weinheimer Herbst vom Weingut Raffl, der Woinemer Hausbrauerei und vom Partyservice Pflästerer schon ab 12 Uhr bewirtet. whm

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.09.2019