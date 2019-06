Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Zwei Verletzte sowie Sachschaden von mehr als 10 000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich nach gestrigen Polizeiangaben in Weinheim ereignet hat. Demnach war am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Gorxheimer Talstraße, Fahrtrichtung Trösel, ein Mercedes-Fahrer aus Wald-Michelbach auf einen verkehrsbedingt haltenden Renault Kangoo aufgefahren. Der Renault wurde noch auf einen Ford Fiesta geschoben, so dass an allen drei beteiligten Autos Schaden entstand. Ein Mitfahrer im Mercedes wie auch der Renault-Fahrer klagten über Verletzungen und wurden vor Ort erstversorgt. Nach Abschluss der Ermittlungen sieht der Verursacher einer Anzeige entgegen. red

