Zwei Workshops und ein Dorffest

Beim Kreissängertag im Weinheimer Stadtteil Hohensachsen hat der Sängerkreis Weinheim am Samstag auch interessante Fortbildungsangebote und Möglichkeiten der Präsentation von Chören vorgestellt. Bereits am 6. April wird in Laudenbach ein Workshop für aktive Vizechorleiter angeboten. „Eine sehr gute Chance, sich fortzubilden und an der Dirigiertechnik zu feilen“, sagte Sängerkreis-Vorsitzender Rudi Neumann. Bislang haben sich vier Teilnehmer angemeldet. Es ist also ohne Weiteres noch möglich, mitzumachen. Für einen anderen Workshop hatte der Stellvertretende Sängerkreisvorsitzende Meinhard Wind zuvor geworben: Am 19. Oktober findet in Sulzbach ein Mitmach-Workshop mit Patrick Bach zur Stimmbildung statt.

Ein Open-Air-Dorffest in Heddesheim bietet Chören am 21. Juli eine hervorragende Möglichkeit, sich zu präsentieren. Auch dafür können sich Chöre noch anmelden.

Schließlich richtet der Sängerbund Oberflockenbach am 9. November den ersten Weinheimer Männerchortag aus. Die Herbstarbeitstagung des Sängerkreises Weinheim findet am 12. Oktober beim Liederkranz Schriesheim statt. Für Workshops, Männerchortag und Dorffest nimmt der Sängerkreis Anmeldungen entgegen. dra

Info: Infos im Internet: www.saengerkreis-weinheim.de

