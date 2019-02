Zwei Zugaben der Spitzklicker

Die Hälfte der Spielzeit ist vorbei und die Spitzklicker spielen wieder fast ausnahmslos in ausverkauften Häusern. Für Weinheim und Fürth (15. März) gibt es nur noch wenige Karten. Deshalb hat das, Kabarett-Ensemble jetzt zwei „Zugaben“ in der Alten Druckerei terminiert. Das aktuelle Programm „Ohne Worte“ zum 35-jährigen Bestehen ist zusätzlich in Weinheim zu sehen am Freitag, 26. April (20 Uhr) und Sonntag, 28. April (19 Uhr). Der Vorverkauf dafür läuft ab sofort an allen Vorverkaufsstellen. Karten gibt es auch noch für Großsachsen (Alte Turnhalle am 17. März) Mannheim im Capitol (2. April) und im Bensheimer Parktheater (4. April). red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019