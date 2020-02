Zwischen Traum und Wirklichkeit

Der angolanische Schriftsteller José Eduardo Agualusa. © Beck Verlag

Die Romane des angolanischen Schriftstellers José Eduardo Agualusa sind mal so, mal so. Mal wirken sie überkonstruiert wie der verschachtelte „Barroco Tropical“, mal zu programmatisch wie „Die Frauen meines Vaters“, und manchmal sind sie ganz hervorragend und fantasievoll wie „Das Lachen des Geckos“ oder zuletzt „Eine allgemeine Theorie des Vergessens“.

Nun liegt mit Agualusas Roman „Die Gesellschaft der unfreiwilligen Träumer“ ein weiteres Buch dieses Autors vor – und es gehört eindeutig zu seinen besten Werken. Wie der Titel nahelegt, handelt der Roman von Träumern. Der eine taucht als Figur in den Träumen anderer Menschen auf, wieder jemand träumt die Zukunft sowie von Menschen, die er bald kennenlernen wird, und dessen Tochter träumt ganz real von Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit.

Bei dem einen geht es um Angolas Bürgerkriegsvergangenheit, bei dem anderen um das korrupte Angola der Gegenwart, und das junge Mädchen erträumt ein zukünftig demokratisches Angola, in dem Politiker zur Verantwortung gezogen werden. Indem die Träume des Mädchens weder Albträume noch Ausflüchte sind, sondern konkret formulierte gesellschaftliche Visionen, ist der Roman „Die Gesellschaft der unfreiwilligen Träumer“ trotz aller Fantasien ein politischer, gesellschaftskritischer Roman. Und es ist ein Roman, der sich auf historische Fakten bezieht, denn immerhin wurde Angolas Präsident José Eduardo dos Santos 2017 in der Tat aus dem Amt gewählt.

Ohne Rückzug in die Fantasie

Einmal mehr gelingt es Agualusa auch hier, Literatur und Politik zu mischen und den Wünschen und Hoffnungen der Menschen Ausdruck zu verleihen. Agualusa findet dafür eine sachte Sprache, einen visuellen Stil, und er formt daraus eine Atmosphäre, die zwischen Leichtigkeit und Tiefgründigkeit schwebt.

Ein autobiografischer Hauch zieht sich ebenfalls durch die Handlung, denn schließlich ist eine der Hauptfiguren ein Journalist und Autor, der über sein Schreiben nachdenkt und sich gewahr wird, dass er sich nicht in seine Träume verlieren darf. Und so illustriert der Roman „Die Gesellschaft der unfreiwilligen Träumer“ eine Bandbreite an Träumen, die umso wirkungsvoller sind, je mehr sie zur Gestaltung der Wirklichkeit beitragen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020