Neuer Siemens-Niederlassungsleiter: „Mannheim ist starker Industriestandort“

Mannheim.Jürgen Britzius hat eine spannende Anfangszeit hinter sich. Seit April ist er Niederlassungsleiter von Siemens in Mannheim. Der 53-jährige Manager hat konkrete Pläne, was er anpacken will.

Herr Britzius, wie fühlt es sich an, Chef einer der größten deutschen Siemens-Standorte zu sein?

Jürgen Britzius: Sehr gut, es fühlt sich an wie „nach Hause kommen“.

...