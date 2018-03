Seiler wechselt zur Medizintechnik

Anzeige

Mannheim.Der Börsengang der Medizintechnik-Sparte von Siemens unter dem Namen „Siemens-Heal-thineers“ führt zu einem Stühlerücken in der Niederlassung Mannheim des Münchner Industriekonzerns. Niederlassungsleiter Thomas Seiler (Bild) wechselt zum 1. April zur Medizintechnik und wird deren Betriebsleiter, behält aber seinen Sitz in der Quadratestadt. Seine Nachfolge tritt Jürgen Britzius an. Das erfuhren die Mitarbeiter nach Informationen dieser Zeitung jetzt bei einer Betriebsversammlung.

Die Mannheimer Niederlassung von Siemens in der Dynamostraße deckte bisher das gesamte Siemens- Vertriebs- und Serviceangebot in der Metropolregion von der Automation und Industrielösungen über die Medizin- und Bahntechnik bis hin zur IT-Sparte ab. Zu ihr zählen derzeit 800 Mitarbeiter. Rund 70 davon werden zur neuen Aktiengesellschaft „Siemens-Healthineers“ wechseln. Sie behalten aber ihren Arbeitsplatz im Haus der Niederlassung. Bisherige Siemens-Einrichtungen – von der Kantine über das Konferenzzentrum bis zum Betriebsarzt – werden gemeinsam genutzt. Auch an der Bezahlung und Sozialleistungen ändert sich nichts, hieß es bei der Betriebsversammlung: Für alle, ob traditionelle Siemensianer oder Mitarbeiter der neuen Sparte, gilt unverändert der Tarifvertrag, der mit der IG Metall abgeschlossen wurde.

Was sich aber ändert, das ist die Spitze in Mannheim. Seiler, der sich schon bisher stark im Medizintechnikbereich engagierte, nutzt die Chance und geht zur neuen Firma – denn er kann nicht gleichzeitig für zwei Aktiengesellschaften tätig sein. Er wird nun Betriebsleiter von „Siemens-Healthineers“ für die gesamte Region mit Standorten in Frankfurt, Koblenz, Linden (Hessen), Mainz, Saarbrücken und Mannheim mit insgesamt rund 150 Mitarbeitern. Sitz dieser Betriebsleitung ist aber die Quadratestadt.