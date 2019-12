Alles für Haus und Garten

Im weihnachtlich geschmückten Familienunternehmen Rath findet man eine reiche Auswahl großer und kleiner Geschenke für Sie und Ihn. Mit Deko-Ideen zu günstigen Preisen können Sie Ihr Zuhause verschönern. Außerdem finden Sie bei Rath den passenden Christbaumständer und Lichterketten für Ihren Weihnachtsbaum.

Neu eingetroffen sind Bienenwachstücher in verschiedenen Größen, die eine nachhaltige Alternative zu Frischhalte- und Alufolie darstellen. Mit den in Bienenwachs getränkten Baumwolltüchern ist natürliches, schönes und plastikfreies Verpacken von Lebensmitteln möglich. Durch die Wärme der Hände wird das Tuch flexibel und haftet an glatten Oberflächen. Die Bienenwachstücher sind leicht zu reinigen, bis zu einem Jahr wiederverwendbar und kompostierbar.

Neben zahlreichen weiteren Geschenkartikeln, wie die der Firmen Leonardo, Reisenthel, Casablanca und Take 2 finden Kunden bei Rath auch die momentan bei jung und alt sehr beliebte ultimative Trinkflasche von Flsk – das Original in vielen verschiedenen Farben und Größen.

Ebenfalls die in Deutschland aus Hartporzellan gefertigten spülmaschinenfesten und mikrowellengeeigneten Tassen, Becher sowie Müslischalen mit lustigen Gesichtern der Firma Fiftyeight sind beliebte Geschenkideen. Die attraktive Kollektion von Ritzenhoff in Glas und Porzellan gibt es zu weihnachtlichen Sonderpreisen.

Aus dem reichhaltigen Angebot an Pfeffer- und Salzmühlen der Firmen Wmf und Peugeot – letztere mit Stahlmahlwerk und 25-jähriger Garantie auf das Mahlwerk – findet sich sicherlich ein willkommenes Geschenk für Hobby Köche und Köchinnen. Für gemütliche Winterabende finden Kunden von Rath zudem Super-Angebote an Raclettes, Fondues und Woks mit allem Zubehör. Hochwertige Gänsebräter, Töpfe, preisgünstige Topfsets und Kuchenformen runden das Sortiment ab.

Ein großes Angebot an Elektrowerkzeugen von Bosch führt Rath ebenfalls zu günstigen Angebotspreisen. Kinder und Junggebliebene werden bei der großen Auswahl an Schlitten in Holz und Kunststoff sicherlich den richtigen für sich finden. Für die Kleinsten gibt es Schlittenlehnen. Beides kauft man am besten bevor der erste Schnee fällt. Kurzum: Wer ratlos zu Rath geht wird fachmännisch beraten und geht mit einem passenden und hübsch verpackten Geschenk wieder heraus.

Am 11. sowie am 18. Dezember ist das Geschäft auch mittwochnachmittags geöffnet. imp/pr

