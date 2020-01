„Alles ist machbar – sprechen Sie uns an“

Speyer.Speyer ist – zusätzlich zu herausragenden Einrichtungen architektonischer, kultureller und sportiver Art – auch eine Stadt der Mode. Zu den anerkannten Fachgeschäften für Damenoberbekleidung gehört das Label Gudrun Grenz. Die Designerin entwirft, produziert und verkauft auf einer Gesamtfläche von 700 Quadratmetern ihre eigenen Kollektionen im Kornmarkt. Das Kornmarkt-Center hebt sich mit unterschiedlichen Fachgeschäften und Gastronomiebetrieben rund um einen von Tageslicht durchfluteten Innenhof, einer naturnahen gärtnerischen Gestaltung in den einzelnen Stockwerken mit Fachpraxen verschiedener Ausrichtung, positiv von der sterilen Künstlichkeit sonstiger Center ab.

Gleiches gilt für die Mode von Gudrun Grenz. Zum Angebot zählt unter anderem die Anfertigung von Sondergrößen, auch Einzelanfertigungen nach individuellen Vorstellungen werden umgesetzt. Die gesamte Ware der drei Gudrun- Grenz-Geschäfte in Speyer, Düsseldorf und Überlingen/Bodensee sind zu 100 Prozent „made in Germany“. Verarbeitet werden ausschließlich hochwertige Stoffe, die überwiegend aus Italien und Deutschland stammen. Gudrun-Grenz-Partnergeschäfte werden weltweit beliefert. Die Entwicklung und das Design der Kleidung findet im eigenen Atelier und die Fertigung von Musterkollektionen in der hauseigenen Nähabteilung im Kornmarkt statt. Besichtigung der Abteilungen sind jederzeit möglich.

Bei Gudrun Grenz fühlen sich alle wohl. Ob Größe 36 oder 57 – hier werden alle fündig. Gefällt oder passt etwas nicht hundertprozentig, wird es entsprechend abgeändert. So werden auch fertige Kleidungsstücke nach Kundenwünschen eingefärbt. „Alles ist machbar – sprechen Sie uns einfach an und teilen uns Ihre Wünsche mit“, so Gudrun Grenz, die in Speyer mit ihrem großflächigen und repräsentativen Verkaufsraum samt gemütlicher Sitzecke auch Begleitpersonen einen Rückzugsort bietet.

„Besonders beliebt sind derzeit Hosen aus speziellem Material mit hohem Tragekomfort“, weiß die Designerin, die von ihren Kundinnen besonders wegen ihrer persönlichen und individuellen Beratung geschätzt wird.

Die außerordentliche Qualität sowie das Design und der Einsatz von hochwertigem Material bei der Produktion der Damenoberbekleidung hat den Kundinnenkreis weit über Speyer und die Region hinaus erweitert. Modebewusste Frauen nehmen gerne auch längere Anreisen in Deutschland, aus der Schweiz und Österreich in Kauf. pr/imp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.01.2020