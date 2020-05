Alles rund ums Rad

In der Zwingenberger Walter-Möller-Straße findet man den Fahrradladen „Rad & Tat“ von Christoph Markwart. Auf rund 400 Quadratmetern bietet das Geschäft alles rund um das beliebte Zweirad. Eine große Auswahl an Fahrrad-Modellen verschiedener Kategorien sowie ein reichhaltiges Zubehörsortiment werden auf der Verkaufsfläche ausgestellt. Besonders beliebt sind dabei E-Cargo-Bikes. In der angeschlossenen Meisterwerkstatt werden Reparaturen und Wartungen durchgeführt.

Fast das gesamte Team ist in allen Bereichen von Kundenberatung über Verkauf bis hin zum Schrauben in der Werkstatt tätig. „Es ist ein sehr vielfältiger Job“, so der Geschäftsinhaber mit Blick auf die Fähigkeiten seiner Mannschaft. Fachkundige Beratung und ausgezeichneter Service bilden dabei die Eckpfeiler. pr/imp

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.05.2020