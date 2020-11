Allumfassender Service für Karosserie und Lack

Colorworks Bensheim ist bereits seit Eröffnung 2003 ein zuverlässiger Partner, wenn es um die professionelle Beseitigung von Unfallschäden geht. So kümmert man sich hier um die komplette Unfallschadenabwicklung von Haftpflicht- und Kaskoschäden. Dies beinhaltet auch die Kommunikation mit den Versicherern, Sachverständigen und Anwälten. Mit diesem Rundum-Paket wird dem Kunden nicht nur die Reparaturarbeit erledigt, sondern man nimmt diesem auch die oftmals lästige Kommunikation mit Dritten ab. So können sich die Kunden in Ruhe von ihrem Unfall erholen und schnellstmöglich wieder auf ihr Auto zurückgreifen. Bei Bedarf wird für die Zeit der Reparatur ein Mietfahrzeug zur Verfügung gestellt.

Aber auch kleinere Schäden wie Parkdellen oder unschöne Dellen durch Hagelschlag hat niemand gerne an seinem Fahrzeug. Jedoch können diese ebenso schnell, wie sie meistens auftreten, bei Colorworks Bensheim wieder fachgerecht entfernt werden. Außerdem können dort auch Kleinschäden kostengünstig im Smart-Repair-Verfahren beseitigt werden. Auch das Beheben von Glasschäden mit Teilkaskoabwicklung über Versicherungen gehört zum Leistungsspektrum des Kfz-Experten.

Wenn es um die Rückgabe eines Leasingfahrzeugs geht, kann es schnell teuer werden. Nämlich dann, wenn der Pkw Schäden aufweist. Daher sollte vor der Rückgabe das Fahrzeug durchgecheckt und mögliche Schönheitsreparaturen vorgenommen werden. Diese Aufgabe übernehmen die Profis am Berliner Ring 6 gerne. Hierzu wird das Fahrzeug gemeinsam mit dem Kunden besichtigt und anschließend besprochen, welche Schäden beseitigt werden sollten.

Soll das eigene Fahrzeug in neuem Glanz erstrahlen oder der Lack vor den Einflüssen des Winters wie Streusalz besser geschützt sein, können Interessierte dies durch eine bei Colorworks ebenfalls im Leis-tungsspektrum enthaltene professionelle Fahrzeugaufbereitung erreichen.

Angeboten wird auf dem Firmengelände der Firma Colorworks auch die Möglichkeit, sein Fahrzeug an der hier befindlichen 6-Platz-SB-Waschanlage eigenhändig zu waschen und an einem der sechs Sauger auszusaugen. lg/red

