Anfahrt zum verkaufsoffenen Sonntag

Die Ludwigshafener Innenstadt ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. So fährt die Straßenbahn-Linie 4 des Rhein-Neckar-Verkehr (rnv) die Haltestelle „Berliner Platz“ (aus Mannheim kommend) an. Von hier aus fahren die Linien 7 oder 6 bis zur „Ludwigstraße“ . Die Busse der Linie 75 und 76 halten an der Haltestelle „Rhein-Galerie“. Wer seinen Shoppingtrip lieber mit der Anfahrt via PKW beginnen möchte, kann dies ebenfalls ohne Probleme tun.

Die Innerstädtischen Parkhäuser in der Walzmühle, dem Rathauscenter sowie in der Rhein-Galerie bieten ausreichend Parkmöglichkeiten für den geliebten fahrbaren Untersatz. Teilweise ist das Parken in der ersten Stunde kostenlos. imp

