Attraktive Aktionstage

Der größte Reptilienzoo in Deutschland startet mit zahlreichen verschiedenen Aktionen in die Hauptsaison. Mit seinem tropischen Klima an 365 Tagen im Jahr bietet das Reptilium in Landau allen Besuchern egal welchen Alters ein richtiges Urlaubs-Erlebnis. Vor allem das stündliche Programm, welches sich zwischen Fütterungen und Präsentationen der verschiedenen Bewohner des Reptiliums abwechselt, ermöglicht ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Bei diesem Programm haben Besucher täglich um 15.30 Uhr zum Beispiel die Möglichkeit, eine Schlange zu streicheln oder ihr Wissen mit vielen Informationen rund um die exotische Tierwelt zu erweitern. Zudem genießen Besucher an regelmäßig wiederkehrenden Tagen im Monat den ermäßigten Eintritt und können somit jede Menge sparen. Statt 15,50 Euro pro Erwachsener und 10,50 Euro pro Kind zahlen Erwachsene an diesen Aktionstagen 11 Euro und die Kinder 6 Euro. Der Großeltern-Enkel-Tag findet jeden ersten Montag im Monat statt. Dann genießen alle Großeltern in Verbindung mit deren Enkelkindern den ermäßigten Eintritt. Am Familientag hingegen, welcher immer am letzten Donnerstag im Monat stattfindet, zahlen alle Eltern in Verbindung mit deren Kindern ebenfalls die Aktionspreise. Der „Verrückte Mittwoch“ richtet sich an keine bestimmte Zielgruppe. Alle Besucher – egal ob Groß oder Klein – haben an diesen Tagen die Möglichkeit, bei dem Eintrittspreis zu sparen. Ein ganz besonderes Highlight ist zudem die Zoonacht. Dieses Highlight können die Besucher am Donnerstag, 1. Oktober, sowie an jedem weiteren ersten Donnerstag im Monat miterleben. Ab 17 Uhr genießt jeder Besucher den ermäßigten Eintritt, um 18 Uhr beginnt die Zooführung und um 19 Uhr werden letztendlich die Riesenschlangen gefüttert. Statt um 18 Uhr schließt der Zoo an der legendären Zoonacht erst um 21 Uhr. pr/imp

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020