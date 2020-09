Ausgezeichnete Brände

Die Auswahl an Obstprodukten ist bei Werner Volk vom Feinsten. Doch nicht nur das, er hat auch den „richtigen Riecher“. Sagenhafte 34 Medaillen holte er sich bei der diesjährigen Prämierung seiner Obstbrände. Werner Volk verfügt über viel Fachwissen und entsprechende Aus- und Fortbildungen. Das Obst stammt zu fast 100 Prozent aus eigenem Anbau. Frisches Gemüse der Saison Neben den Bränden aus vollreifen Früchten bekommt man beim Obsthof Volk natürlich eine reiche Auswahl an Obst, Säften, Weinen aus eigenem An- und Ausbau, Liköre und frisches Gemüse der Saison wie Kartoffeln. Neu im Angebot: Der Bergsträßer Gin. Marmeladen,Gelees, Apfelchips, Dosenwurst, Nudeln und Mehl runden die Auswahl ab. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr sowie samstags zwischen 9 und 14 Uhr. Gerne können Kunden die Produkte – mit Ausnahme des frischen Obsts und Gemüses – auch telefonisch oder per E-Mail bestellen, wirbt Familie Volk für ihre Waren und spricht damit auch Kunden an, die etwas weiter entfernt wohnen. Flaschen versenden die Familie im praktischen sechser, zwölfer oder 18er-Karton cf/pr

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.09.2020