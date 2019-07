Ausgiebig schlemmen auf dem Stadtteilfest

Was wäre ein Straßenfest ohne die passenden Leckereien? Natürlich ist auch beim diesjährigen Stadtteilfest Schwetzingerstadt für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Denn zu geselligen Stunden mit der Nachbarschaft, mit Familie und Freunden gehören kulinarische Schlemmereien einfach dazu.

Essen und Trinken gibt es in vielfältigen Mengen. So bietet die Metzgerei Maas Bratwurst, Steak und Co. an ihrem Stand an. Feine Fischspezialitäten können die Gäste des Fests bei Vogelmann wählen. Herzhafte und süße Crêpes sowie Kaffee hat Luigi Garafalo im Angebot. Am Stand von Keleni Rice City finden sich Spezialitäten aus Indien und Ski Lanka.

Der Stadtteilfestverein Schwetzingerstadt schenkt Bier, Wein, Sekt, Softgetränke, Cocktails und Longdrinks aus. imp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.07.2019