Bei Live-Musik die Hüfte schwingen

Die Interessengemeinschaft der Wallstadter Vereine (IWV) hat sich in diesem Jahr einiges einfallen lassen, um ein besonderes Programm zur Kerwe auf die Beine zu stellen. Los geht es am Freitag, 19. Juli, um 18 Uhr mit der Zeltöffnung. Ab 19 Uhr sorgt die „Schlager- und Oldie-Nacht“ mit den Groovemonkeys für gute Stimmung. Kerwenbesucher können sich hierbei auf Schlager von gestern bis heute freuen. Jeder ihrer Songs im Programm war irgendwann zwischen 1960 und heute ein Hit in den Charts. So finden sich im Repertoire der Band neben „I kissed a girl“ von Katy Perry auch Evergreens wie „Like the way I do“ von Melissa Etheridge. Besonders gemütlich lässt sich der Abend im Anschluss bei einem guten Glas Wein oder einem kühlen Bier ausklingen.

Am Samstag, 20. Juli, findet die offizielle Eröffnung der Kerwe um 17 Uhr statt. Mit von der Partie ist Stadtrat Roland Weiß, der den traditionellen Fassbieranstich durchführt. Ab 19 Uhr heißt es dann: „Wallstadt goes Party“. Die Partyaffen sorgen mit Hits aus Neue Deutsche Welle, Charts und Classic Rock für die passende Feierstimmung.

Am Sonntag, 21. Juli, starten die Wallstadter ab 11 Uhr mit Frühschoppen und Schweinebraten. Mit der Kinderkerwe, die um 14 Uhr startet, ist auch für ein buntes Kinderprogramm gesorgt. Die Kerwe endet gegen 17 Uhr. imp

