Bequeme Anreise dank organisiertem Parksystem

Speyer.Wer Speyer am Dreikönigstag oder zu einem Bummel durch die Maximilianstraße mit Abstecher auf dem Neujahrsmarkt besuchen möchte, tut gut daran, sich im Vorfeld über die Parkmöglichkeiten zu informieren.

Ein dynamisches Parkleitsystem weist dort den Weg zu 23 Parkhäusern und Parkplätzen in der Innenstadt. Dank der zusätzlichen Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist die Parkplatzsuche so relativ entspannt. Denn auch per Bus gelangt man schnell und günstig in die Speyerer City. Vom Hauptbahnhof gibt es ebenfalls Anbindungen in die Innenstadt.

Die Grafik zeigt den Innenstadtring, der flankiert wird von zahlreichen Parkmöglichkeiten, aber auch in unmittelbarer Nähe des eingezeichneten Fußgängerbereichs finden sich Parkhäuser und -plätze. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, werden in Speyer auch Park & Bike-Bereiche angeboten. Hier können die Besucher ihr Auto abstellen und auf Rad umsatteln, das vor Ort kostengünstig angemietet werden kann. red (GRAFIK: STADTwerke SPEYER)

