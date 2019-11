Besinnliche Adventszeit

Ladenburg.Fachwerkhäuser, rubinrote Holzhütten und Glühwein – das alles ist der Ladenburger Weihnachtsmarkt. In der romantischen Kulisse des historischen Marktplatzes lädt er an den vier Adventswochenenden zum Bummeln in stimmungsvoller Atmosphäre ein.

Der Weihnachtsmarkt findet an allen Adventswochenenden von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 22. Dezember, statt. In dieser Zeit erstrahlen nicht nur der Weihnachtsmarkt, sondern auch die Gassen, Häuser und Geschäfte in der Altstadt im Lichterglanz.

Kulinarische Vielfalt

Zum Markenzeichen des Ladenburger Weihnachtsmarkts sind die rubinroten Holzhütten geworden. Insgesamt 27 solcher Hütten verteilen sich rund um den Marktplatz und bieten alles, was Besucher in der Adventszeit erfreut: Kunsthandwerks- und Dekorationsartikel, Kerzen, Handarbeiten oder Weihnachtsgebäck. Da die Hütten an jedem Wochenende mit wechselndem Angebot bestückt sind, lohnt es sich den Weihnachtsmarkt mehrmals zu besuchen.

Um nach dem Bummel über den Weihnachtsmarkt nicht hungrig nach Hause zu müssen, bieten die Speisestände vielfältige Leckereien an: Bei einer wärmenden Tasse Glühwein und einem frischen Flammkuchen kann man sich entspannt mit Freunden unterhalten und den Besuch genießen.

Kulturprogramm

Begleitend zum Weihnachtsmarkt findet auch ein Kulturprogramm statt. Dieses wird von Chören und Musikgruppen aus der Region aktiv gestaltet. So wird die Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Freitag, 29. November, um 17 Uhr musikalisch von der Stadtkapelle Ladenburg begleitet.

Besucher können sich an den Adventswochenenden unter anderem über musiklaische Unterhaltung durch den Posaunenchor, das Kinder-Vokal-Ensemble Singkids, die Kurpfälzer Alphornbläser, die Big Band der Merian-Realschule sowie die Christmas Rockband freuen.

Am dritten Adventssonntag findet ab 11 Uhr der Garango-Frühschoppen mit musikalischer Begleitung des Polizeimusikkorps Mannheim statt. Gegen eine Spende werden Glühwein und Suppe ausgegeben. Den Erlös des Frühschoppens kommt der Ladenburger Partnerregion Garango in Burkina Faso zu Gute.

Basteln für die Kleinen

Auch die kleinen Besucher dürfen sich über das ein oder andere Highlight freuen. Im Erdgeschoss der Volkshochschule Ladenburg lockt ein buntes Kinderprogramm. Am Samstag, 7., 14. und 21. Dezember sowie am Sonntag, 8. Dezember kann der Nachwuchs beim weihnachtlichen Basteln seiner Kreativität freien Lauf lassen. Los geht es jeweils um 16 Uhr. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf zwei Euro. Am Sonntag, 8. Dezember, besucht der Nikolaus den Weihnachtsmarkt. Ab 14.30 Uhr verteilt er dort Süßigkeiten an die kleinen Besucher. Ab etwa 15 Uhr liest er weihnachtliche Geschichten in der Volkshochschule vor.

Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes:

Der Weihnachstmarkt in Ladenburg hat jeweils freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Die Ausnahme bildet der dritte Advent: An diesem Tag beginnt der Markt mit dem Garango-Frühschoppen bereits um 11 Uhr. red/imp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019