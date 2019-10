Beste Qualität und höchste Präzision

Am Kerwe-Sonntag präsentiert Löffler die komplette Kollektion von Carolina Herrera. Grit Löffler-Baßmann und ihr Team beantworten in einem kompetenten Servicegespräch auch gerne alle Fragen rund um die neuesten Brillentrends, Kontaktlinsen, trockene Augen und Tränenfilmanalyse. Mithilfe des Rodenstock DNEye-Scanners und einer Sehanalyse ist es bei Löffler exklusiv möglich, sich die Augen optimal vermessen und die Ergebnisse in die Anfertigung der Brillengläser einfließen zu lassen. Das Ergebnis: ein schärferes und kontrastreicheres Sehen durch die Brille, perfekt auf die individuellen Sehbedürfnisse abgestimmt. Am verkaufsoffenen Sonntag bietet das Fachgeschäft außerdem 20 Prozent auf sämtliche Sonnenbrillen.

Im Bereich der Hörgeräte berät Wolfram Baßmann über alle Fragen rund um das Hören, die neuesten Hörgeräte-Techniken, Zubehör sowie individuell gefertigten Gehör- und Schwimmschutz für Groß und Klein. Das umfangreiche Angebot umfasst darüber hinaus einen kostenlosen Hörtest sowie Hörgeräte-Batterien zu attraktiven Kerwe-Preisen. pr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.10.2019