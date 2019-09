Bewertung von Gebrauchtwagen und Unfallschäden

Die Sachverständigen der Dipl.-Ing. H. Olf GmbH bieten ein umfangreiches Dienstleistungsspektrum rund ums Auto an ihren GTÜ-Prüfstellen in Bensheim, Darmstadt, Michelstadt und Dietzenbach.

Spezialisiert sind die Sachverständigen auf die Begutachtung von Unfallschäden sowie die Bewertung von Fahrzeugen aller Art – ADAC-Mitglieder erhalten Sonderkonditionen für die Fahrzeugbewertungen.

An ihrer Prüfstelle am Berliner Ring in Bensheim bietet die Firma Olf – wie auch an den übrigen Standorten – Schadengutachten, Beweissicherungsgutachten, Unfallrekonstruktionen und weitere Dienstleistungen rund ums Kfz an.

Darüber hinaus werden dort im Namen und für Rechnung der GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH die alle zwei Jahre vorgeschriebenen Hauptuntersuchungen inklusive Umweltuntersuchungen zum Erhalt der amtlichen Prüfplaketten durchgeführt. Auch Motorradprüfungen, Oldtimeruntersuchungen sowie Gasprüfungen erledigen die Spezialisten des Olf-Teams für ihre zahlreichen Kunden. Neu: auch Vollabnahmen (§19(2) sowie §21 StVZO) werden von den Mitarbeitern der Olf GmbH durchgeführt.

Das Sachverständigenbüro ist auch in Darmstadt, Michelstadt und Dietzenbach tätig und betreut mit seinen über 45 Mitarbeitern Privatkunden, Versicherungen und mehr als 300 Werkstätten.

red/pr

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.09.2019