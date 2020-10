Biene-Maja-Ritter im Frankenland

Skurriles Coburger Maskottchen, Doppelgänger-Alarm in Lemgo – die etwas andere Saisonvorschau ( Teil 2 )

11. TBV Lemgo-Lippe

Man stelle sich vor, einer der weltbesten Abwehrspieler ist ablösefrei zu haben und schließt sich einem Mittelmaß-Club an. Gibt’s nicht? Gibt’s doch! Gedeón Guardiola verteidigt künftig an der Seite seines Zwillingsbruders Isaías in der ostwestfälischen Provinz. Der TBV kann es selbst kaum fassen – und der Rest der Liga fragt sich, wie die Löwen diesen Spieler nur freiwillig abgeben konnten. Guardiola selbst hat sich mit Frau und Kindern in Lemgo bestens eingelebt: „Wir haben eine schöne Wohnung, einen netten Vermieter, nette Nachbarn und einen netten Kindergarten. Wenn wir spazieren gehen, erkennen mich viele, aber vielleicht halten sie mich auch für Isaías.“

12. Bergischer HC

Normalerweise trägt der BHC seine Heimspiele in der Uni-Halle Wuppertal (Fassungsvermögen: 3200 Zuschauer) oder in der Solinger Klingenhalle (2800 Zuschauer) aus. Zuletzt machte der Club aber auch immer wieder mal den mehr als 10 000 Zuschauer fassenden Düsseldorfer ISS Dome zu seiner Heimspielstätte. Mit Blick auf die Einnahmen dürfte sich das gelohnt haben, in sportlicher Hinsicht aber eher nicht: 1:13 Punkte in sieben Begegnungen sind eher kein Indiz für einen Heimvorteil – aber vielleicht zwingt Corona ja den BHC zu seinem Glück in Wuppertal und Solingen.

13. HSG Wetzlar

Jannik Kohlbacher, Steffen Fäth, Kent-Robin Tønnesen – sie alle wurden bei den Mittelhessen zu Top-Spielern am Kreis oder im Rückraum. Ihre Leistungssprünge sind eng verbunden mit Kai Wandschneider, dem Trainer der HSG. Gern vergessen wird Jasmin Camdzic, der sich um die Torhüter kümmert: Andreas Wolff und Benjamin Buric wurden unter seiner Anleitung Weltklasse-Keeper, Till Klimpke gehört zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Keine Frage: Dieser Camdzic muss eine besondere Gabe haben. Vielleicht meldet sich schon bald der englische Fußballverband bei ihm.

14. TVB Stuttgart

Wenn jemand auf die erste Trainerentlassung der neuen Saison wetten will, sollte er besser nicht auf Jürgen Schweikardt setzen. Da könnte man auch gleich sein Geld im Neckar versenken. Denn Schweikardt hat den sichersten Job der ganzen Liga. Der Coach bekommt jeden Transferwunsch vom Stuttgarter Manager erfüllt, er denkt auch wie sein Vorgesetzter. Mehr auf einer Wellenlänge kann man gar nicht liegen: Das Geheimnis dieser wunderbaren „Beziehung“: Jürgen Schweikardt ist Trainer und Geschäftsführer in Personalunion.

15. GWD Minden

Die Ostwestfalen müssen ihre Heimspiele in der Halle des ungeliebten Nachbarn TuS N-Lübbecke austragen. Merkur-Arena klingt zwar besser als Wunderino-Arena, aber der Wohlfühlfaktor fehlt. Man stelle sich mal vor, der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund müsste stets ins Stadion von Schalke 04 ausweichen.

16. Eulen Ludwigshafen

Viele Konkurrenten freuten sich, als die Pfälzer 2017 aufstiegen, war da doch ein vermeintlich sicherer Absteiger ausgemacht. Aber wer schon einmal gegen diese Abwehr gespielt hat, steigt beim nächsten Mal lieber gegen einen Wladimir Klitschko in Bestform in den Ring.

17. Balingen-Weilstetten

Sie selbst nennen sich „Gallier von der Alb“. Und ein bisschen unbeugsam ist der Club aus dem 35 000-Einwohner-Städtchen durchaus, denn trotz einiger Standortnachteile spielt der HBW meistens in der 1. Liga. Asterix und Obelix wurden dort allerdings noch nicht gesichtet, ebenso wenig der Druide Miraculix. Dabei könnten die Schwaben durchaus einen Zaubertrank gebrauchen, haben sie doch ihren Häuptling verloren. Spielmacher Martin Strobel wurde zwar nicht wie Majestix auf einem Schild getragen, schwebte mit seiner Klasse aber stets ein wenig über seinen Kollegen. Nun hat er seine Karriere beendet.

18. HSG Nordhorn-Lingen

Corona brachte grundsätzlich nur Schlechtes. Mit Ausnahme in der Grafschaft Bentheim. Der Saisonabbruch verhinderte den sicheren Abstieg, der diesmal aber kommt. Nur eine neue Corona-Welle kann die HSG retten. Und das – also eine zweite Corona-Welle – will ja nun wirklich keiner.

19. HSC Coburg

„Vestus“ heißt das Maskottchen der Coburger. Es ist ein Ritter, ausgestattet mit Schwert und Helm. Ein Schild fehlt zur Verteidigung, was ein wenig verwundert, wird der HSC in dieser Saison doch ziemlich viel Prügel einstecken müssen. „Vestus“ sieht übrigens noch nicht einmal furchteinflößend aus, sondern ähnelt in seinem schwarz-gelben Gewand eher einer traurigen Biene Maja.

20. TUSEM Essen

Von wegen Grugahalle – die übrigens schon seit der Eröffnung im Jahr 1958 so heißt und unter Denkmalschutz steht. Der Aufsteiger trägt seine Heimspiele im Sportpark „Am Hallo“ aus, dafür wird die Arena sogar extra noch modernisiert und erstligatauglich gemacht. Der Aufwand wird sich nicht lohnen. Denn nach einem kurzen „Hallo“ heißt es „Auf Wiedersehen“.

