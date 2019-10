Bummeln, flanieren, genießen

Anprobieren, ausprobieren, zuschlagen: Am Sonntag, 20. Oktober schlagen Shoppingherzen höher. Parallel zum Kerwesonntag der Feudenheimer Kerwe findet von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag in den Feudenheimer Straßen statt.

Die Türen der teilnehmenden Geschäfte stehen Besuchern in dieser Zeit offen und warten mit zahlreichen Produkten und Angeboten auf. „Die Stadt Mannheim unterstützt bürgerschaftliche Aktivitäten und das örtliche Gewerbe nach Kräften“, betont Erster Bürgermeister und Ordnungsdezernent Christian Specht. So wird das Kerweerlebnis am Wochenende durch einen entspannten Shopping-Trip abgerundet. red

