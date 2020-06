Das Beste aus zwei Welten vereint

Mit dem neuen T-Roc Cabriolet ist nahezu alles möglich. Kein Wunder, denn als Cross-over-Cabriolet bringt es das Beste aus zwei Welten unter ein Dach. In diesem Modell vereint VW Stärke und Eleganz sowie Sport und Komfort.

Als flexibler Allrounder bringt das Modell frischen Wind in den Tag. Denn unter seiner markanten Schale steckt die Leichtigkeit eines Cabriolets. Per Knopfdruck oder Funkschlüssel öffnet sich das Stoffverdeck in nur neun Sekunden vollelektrisch bei einer Geschwindigkeit von bis zu 30 km/h. Das automatisch ausfahrende Überrollschutz-System hinter den Rücksitzen bietet allen Passagieren zusätzlichen Schutz. Serienmäßig gleitet das Cabriolet mit 17-Zoll-Leichtmetallrädern „Mayfield“6 über die Straße, ab der Ausstattungslinie R-Line mit den 17-Zoll-Leichtmetallrädern „Kulmbach“.

Individuell einstellbar

Das Cockpit des neuen T-Roc Cabriolet ist ganz individuell eingestellt. Die Instrumente hat VW genauso fahrerorientiert angelegt wie die Bedienelemente, die mit Chrom-Akzenten auch glänzend aussehen – vor allem, wenn die Ambientebeleuchtung den Innenraum in eine Lounge verwandelt. Eine erhöhte Sitzposition gibt dem Fahrer auf der Straße mehr Überblick, die optionale Lendenwirbelstütze stärkt dabei den Rücken. Auch die für die Ausstattungslinie R-Line serienmäßigen Sport-Komfortsitze sind auf guten Halt ausgelegt. Der T-Roc ist so konzipiert, dass er sich innen beeindruckend geräumig und komfortabel anfühlt. Denn dank seiner SUV-Proportionen bietet er dem Fahrer und Beifahrer jede Menge Kopf- und Beinfreiheit. In seinem großzügigen Kofferraum mit bis zu 284 Litern kann ganz bequem das Gepäck für spontane Ausflüge oder große Pläne verstaut werden. Mit der geteilt umlegbaren Rücksitzlehne können bei Bedarf auch größere Gegenstände transportiert werden. Der Kraftstoffverbrauch in l/100 km liegt kombiniert zwischen 5,8 und 5,4. Die CO2-Emissionen in g/km: kombiniert zwischen 132 und 123, Effizienzklasse B, A.

Beats gehören zum guten Ton

Wer unter freiem Himmel unterwegs ist, muss nicht auf die passende Musik verzichten. Das optionale Beats by Dr. Dre Premium-Soundsystem mit sechs Lautsprechern, kräftigem Subwoofer und 400 Watt Gesamtleistung ist für den neuen T-Roc optimiert. Durch We Connect wird es serienmäßig zum vernetzten Auto, denn über die fest verbaute SIM Karte ist das Fahrzeug auf Wunsch online. Echtzeit-Verkehrsinformationen, Musikstreaming und Webradio sind damit fast überall verfügbar. Mit der We Connect App hat der Fahrer das Fahrzeug im Blick und das Smartphone wird zur Fernbedienung, mit der viele innovative und hilfreiche Fahrzeugfunktionen gesteuert werden können.

Sicherer Komfort

IQ.DRIVE steht bei Volkswagen stellvertretend für alle intelligenten Fahrerassistenzsysteme, aber auch für innovative Ideen mit einem klaren Fokus: der Komfort des Fahrers und der Begleitpersonen. Bei den Assistenzsystemen geht es dem Hersteller darum, Unfälle zu vermeiden, das Leben zu erleichtern und Mobilität entspannter zu machen. Wie zum Beispiel mit der automatischen Distanzregelung ACC. Sie kann selbstständig die Geschwindigkeit an die des vorausfahrenden Fahrzeugs anpassen und hält dabei den gewünschten Komfortabstand ein. Oder kann bei Bedarf sogar bis zum Stillstand bremsen. Genau wie beim Stauassistenten, der den Fahrer bei Stop-and-go-Verkehr entlasten kann, indem er Lenkung, Gas und Bremse übernimmt. IQ.DRIVE macht sich aber nicht nur beim Fahren bemerkbar. Der Parklenkassistent kann bei der Suche nach einer passenden Parklücke unterstützen und natürlich auch beim Ein- und Ausparken behilflich sein. pr/imp

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.06.2020