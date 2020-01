Das Eigenheim verschönern

Speyer.Das mit seinem Konzept in ganz Süddeutschland erfolgreiche „Tapeten-Teppichboden-Land“ (TTL) bietet in seiner Filiale in Speyer auf rund 1350 Quadratmetern Verkaufsfläche die komplette Sortimentspalette von TTL und den entsprechenden Service rund um das Thema Raumausstattung. Das umfangreiche Angebot an Bodenbelägen vom Teppichboden, CV- und Vinylbelägen über abgepasste Teppiche, Laminat bis hin zu einem großen Sortiment an Schmutzfangmatten, erfüllt alle Kundenwünsche.

Großes Sortiment

Außergewöhnlich breit gefächert ist auch das Tapeten- und Gardinensortiment. Die große Tapetenvielfalt erfüllt jeden Kundenwunsch und mit dem passenden Zubehör steht einer Neugestaltung der eigenen vier Wände nichts mehr im Weg. Von Gardinenstoffen und die dazu passende Aufhängetechnik bis hin zum innenliegenden Sonnenschutz, Insektenschutz in allen Varianten und die Markise für außen –TTL bietet alle Möglichkeiten.

Das Serviceangebot umfasst auch das Aufmaß beim Kunden und die Lieferung nach Hause, die fachgerechte Verlegung der Bodenbeläge, das Nähen von Gardinen beziehungsweise die Montage von Gardinenleisten, Gardinen, Sonnen- und Insektenschutz und Markisen. Durch fest angestellte Bodenverleger, Monteure und Näherinnen muss kein Kunde lange auf seine Wunschprodukte warten. pr/imp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.01.2020