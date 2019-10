Das Programm

Samstag und Sonntag, 2. und 3. November

n Bastelangebot im Bürgerhaus: Buchbinderei, Marmorieren mit Kindern (Stand von Klaus Müller), „Steine für Dich“ (Trommelsteine, Anhänger mit Susanne Blättner), Filzen von Figuren und Tieren mit Michaela Pardon und Upcycling Workshop, (Stand Blech-Art aus Madagaskar Bachart) n Ponyreiten für Kinder sowie Speerwerfen, Bogen- und Armbrustschießen im Bürgerhof

Samstag, 2. November

n 13.30 Uhr: Die „Ukulayers“ spielen Complex-Ukulele-Pop auf dem Dorfplatz am Giwick n 14 bis 17 Uhr: Kinderschminken im Bürgerhaus n 14.30 Uhr: Ballonmodellage mit dem Stelzenmann im Bürgerhof n 15 Uhr: Die Trommelgruppe „Tolon Kadi“ spielt auf dem Dorfplatz am Giwick n 16.30 Uhr: Ballonmodellage mit dem Stelzenmann im Bürgerhof n 18 Uhr: Spektakuläre Feuershow mit den „Feuerkünstlern“ im Bürgerhof

Sonntag, 3. November

n 10 Uhr: Familiengottesdienst mit Kinderabendmahl, „Sankt Martin“ verteilt Brezeln an die Kinder n 11 Uhr: Musik mit den „Kurpfälzer Alphornbläsern“ auf dem Dorfplatz am Giwick n 12.30 bis 16.30 Uhr: Kinderschminken im Bürgerhaus n 12.45 Uhr: Musik mit „Die Bobenheimer“ beim Weingut Koob undFamilie Lidy-Norheimer n 13 Uhr: Ballonmodellage mit dem Stelzenmann auf dem Dorfplatz am Giwick n 14 Uhr: Die Trommelgruppe „Tolon Kadi“ spielt auf dem Dorfplatz am Giwick n 15.30 Uhr: Ballonmodellage mit dem Stelzenmann im Bürgerhof n 16 Uhr: Musik mit den „Kurpfälzer Alphornbläsern“ auf dem Dorfplatz am Giwick n 17.30 Uhr: Spektakuläre Feuershow mit den „Feuerkünstlern“ im Bürgerhof

Bei Regen finden alle Veranstaltungen auf der Bühne im Bürgerhof statt. red

