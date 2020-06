Den Garten ins rechte Licht gerückt

Werkeln, relaxen, grillen: Im Sommer bieten Garten, Terrasse und Balkon unendliche Möglichkeiten – als Outdoor-Wohnzimmer und Familien-Treffpunkt in einem. Mit gemütlichen Lounge-Möbeln, farbenfroher Deko und den richtigen Leuchten ist die Stimmung und damit der Urlaub zu Hause perfekt. Must-haves für die Sommerterrasse sind Wand-, Steh- oder Pendelleuchten, Lichterketten und Lampions sowie tragbare Leuchten mit Akku.

Tragbare Leuchten mit Akku liegen in diesem Sommer besonders im Trend. Die kreativen Lichtideen, die ohne Kabel auskommen, können ganz nach Lust und Laune auf der Terrasse platziert werden. Es gibt sie zum Aufladen am Stromnetz oder mit Solarfunktion, in bunten Farben und Styles, aber auch schlicht für den loungigen Garten im Natural-Chic. Besonders beliebt ist Light to go mit Zusatzfeatures, die Spaß bringen – von Lautsprechern bis zur Farbwechselfunktion. djd

