Den Hockey-Sport kennenlernen

Wenn es um den Hockey-Sport geht, zählt Mannheim zu den Hochburgen innerhalb Deutschlands. So haben viele Spieler der Damen- und Herrennationalmannschaft ihre Laufbahn beim TSV Mannheim Hockey gestartet. Kein Wunder also, dass sich viele Kinder für die Sportart interessieren.

Der Verein ist stets an jungen Spielern interessiert, die eine der Jugendmannschaften ergänzen. Daher lädt der TSV Mannheim Hockey alle sportbegeisterten Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis acht Jahren für Sonntag, 14. Juli, zu einem Schnuppertraining auf die Anlage am Hans-Reschke-Ufer 5 ein. Von 11 bis 13 Uhr erhalten die Kinder von den erfahrenen Trainern eine Einführung in die Sportart.

Beim TSV Mannheim Hockey handelt es sich um einen Familienverein – von den Minis bis hoch zu den Senioren kann dort jeder in der für sich passenden Mannschaft spielen. Spielt der Nachwuchs zunächst in gemischten Team, treten sie ab der D-Jugend in reinen Jungen- und Mädchenmannschaften an. Wenn eines der vielen Turniere, Arbeiten am Platz oder verschiedene Veranstaltungen anstehen, packt die komplette Vereinsfamilie mit an, um den Erfolg zu sichern.

Die Platzanlage des TSV Mannheim Hockey ist schön gelegen, eingerahmt vom Luisenpark, und ist per Auto oder öffentlichen Nahverkehr bestens zu erreichen.

TSV Mannheim Hockey Hans-Reschke-Ufer 5 68165 Mannheim

