Als „der größte pfälzer Holzfachhandel der Welt“ wird die Wickert Holzfachhandel HmbH & Co. KG von ihren Kunden beschrieben. Das hinter dieser Aussage ein großer Wahrheitsgehalt steckt, zeigt sich daran, dass der Holzfachmarkt mitten in den Weinbergen der Südpfalz gelegen ist und auf einer Ausstellungsfläche von rund 3000 Quadratmetern über die aktuellsten Produkte aus den Bereichen Böden, Decken, und Wände sowie rund ums Thema Holz informiert. Und was die Erfahrung betrifft, kann das Landauer Unternehmen auf eine 87-jährige Tradition zurückblicken.

Auf zwei Etagen in der Lotschstraße 2 sind topaktuelle Exponate an Innentüren, Fußböden, Gartenholz und allen sonstigen schönen Produkten rund ums Holz zu sehen – darunter alleine 150 Türen. Die moderne Aufteilung der Exponate auf der Ausstellungsfläche ermöglicht den Kunden einen guten Überblick über das umfangreiche Sortiment. Gleichzeitig werden die Stücke auf diese Weise perfekt in Szene gesetzt. Bei Fragen zu den angebotenen Produkten sollten Interessenten bloß keine Scheu verspüren, sondern direkt das Verkaufsteam ansprechen, dieses ist gerne behilflich.

Zudem vertreibt die Wickert Holzfachhandel GmbH & Co. KG verschiedenste Materialien für den Holzbau und den Innenausbau sowie ökologische Dämmstoffe wie Hanf oder Zellulose. Neben Privatkunden gehören auch Profis des Holzhandwerks zum Kundenstamm von Wickert.

Neben der Ausstellungsfläche gehört auch ein Fachmarkt zum Unternehmen, Auf einer Fläche von nahezu 300 Quadratmetern wird dort sämtliches Zubehör und Werkzeug im Sortiment hat. Die 9000 Quadratmeter umfassende und nach neuesten Standarts gestaltete Lagerhalle ermöglicht es Wickert viele Produkte zu bevorraten. So umfasst die Lagerhöhe 7,5 Meter, was die Verwendung von hören Regalen zulässt. Zudem sind die Wegführungen für Stapler angepasst worden, die technische Ausstattung modernisiert und auch bei den Themen Sicherheit und Brandschutz wurden höchste Standards umgesetzt.

Die Produkte im Überblick: Türen und Türelemente, Parkett, Laminat- und Holzboden, Profilholz und Hobelware, Fassadenprofile, Paneele und Vertäfelungen, Leisten und Rahmen, Massivholzplatten, Schnittholz, Kant- und Bauholz, Konstruktionsholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoffe, Holz für den Garten sowie Zubehör. lg/pr

