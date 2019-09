Der Herbst wird bunt

Die neuesten Herbst- und Winterkollektion sind bereits bei Horlé in Lampertheim eingetroffen: Lange Röcke, bunte Oberteile und It-Pieces mit Animalprint dürfen in dieser Saison in keinem Kleiderschrank fehlen. „Wir beraten unsere Kunden, um das passende Outfit zu finden, welches zur ihrem Typ passt“, betont Miriam Horlé. Die Trends der Saison bestechen mit Farbe. Helles gelb, aber auch Beerenfarben finden sich oft wieder. „So vertreiben Sie die Tristesse der grauen Jahreszeit perfekt“, erläutert Miriam Horlé, die der modischen Frau von heute zu Webpelz- oder Steppjacken rät. „Echter Pelz ist out“, so ihr Fazit. Aber auch die Männer können modisch auftrumpfen. Besonders ärmellose Westen, die vorne zugeknöpft werden, sind derzeit gefragt.

In der zweiten Etage findet man zudem viele Accessoires. In der großen Unter- und Nachtwäscheabteilung sind unter anderem Modelle von Triumph, Schiesser und Lascana zu finden. Tisch- und Bettwäsche runden das Angebot ab. Also nichts wie los und die neuen Trends bei Horlé entdecken. Das Auto stellt man bequem auf dem hauseigenen Parkplatz ab. red/pr

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.09.2019