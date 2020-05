Der Rennradspezialist

Die Brüder Tord und Björn Steinbock führen zusammen das Fachgeschäft „Odenwaldbike“ in Lorsch. Neben Rennrädern und E-Rennrädern haben sie sich hier der perfekten Ergnonomie beim Fahren dieser verschrieben. Eine optimale Kundenberatung, ein Service mit fünf Sterne Bewertungen und ideale Vermessung sind für sie ebenso selbstverständlich wie und ein Hol- und Bring Service. Sie führen die wahrscheinlich größte Auswahl an BIANCHI Rädern in ganz Deutschland und sind in den nächsten Jahren E-MTB fokussiert. pr/imp

