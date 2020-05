Der Weg zum Traumrad

Im Showroom finden Kunden ihr neues Lieblingsrad. © Olek’s Radsport

Einmal das Auto stehen lassen und auf das Fahrrad umsteigen? Das Fachgeschäft Olek’s Radsport ist mit 39 Jahren Erfahrung der Spezialist, wenn es um Fahrräder, das passende Zubehör und um Leasingangebote geht. In inzwischen zweiter Generation wird das Einhäuser Fachgeschäft von Lars Oleknavicius geleitet.

Wer auf der Suche nach dem passenden Bike ist, ist in dem Fachgeschäft richtig aufgehoben. Kunden können im Showroom rund 400 Räder von zahlreichen Marken begutachten und Probe fahren. Beim Kauf kann auf attraktive Finanzierungs- und Leasingangebote zurückgegriffen werden. Für Arbeitnehmer bietet sich die Möglichkeit, ihr Traumrad im Rahmen einer Gehaltsumwandlung zu Leasen. Hierbei lassen sich über 30 Prozent im Vergleich zum Neukauf sparen. Auch für den Arbeitgeber stellt das Bike-Leasing ein attraktives Angebot dar. Aufgrund der 0,25-Prozent-Besteuerung kann dieser bei jedem geleasten Rad einen hohen Betrag an Sozialabgaben über die Vertragsdauer sparen. Neben dem Verkauf und Leasing gehört auch die Vermietung von E-Bikes zum Angebotsspektrum. Die Einnahmen, die so generiert werden, spendet der Meisterbetrieb an den Hospiz-Verein Bergstraße. pr/imp

