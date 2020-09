Deutschlands erste Spaßbad-Flatrate

Was gibt es Schöneres, als gemeinsam als Familie Zeit zu verbringen und ausgelassen Spaß zu haben? Im monte mare in Kaiserslautern ist das jeden Tag möglich: Denn das große Freizeitbad bietet Bade- und Schwimmvergnügen für Groß und Klein – und die deutschlandweit erste Spaßbad-Flatrate. Diese Mitgliedschaft ermöglicht es Familien von zwei Erwachsenen – egal, ob Eltern oder Großeltern – und bis zu vier eigenen Kindern oder Enkeln für nur 19,90 Euro monatlich werktags den Besuch des Freizeitbades – und das, so oft sie möchten. An Wochenenden und Feiertagen wird ein kleiner Zuschlag erhoben. Für ausgelassenen Wasserspaß in jedem Alter ist monte mare die richtige Adresse. Ein Spielbereich mit vielen Wasserfiguren, das große Wellenbad sowie zwei Rutschen mit einer Gesamtlänge von über 200 Metern verleihen dem monte mare den richtigen Spaßfaktor für kleine und große Wasserratten. Wer es rasant liebt, für den ist die Turbo-Reifenrutsche genau das Richtige, und in der „Black Hole“ sorgen Licht- und Soundeffekte für wahren Nervenkitzel. Der besondere Clou der Architektur sind die drei mit einander verbundenen Becken: Vom Wellenbad gelangen die Wasserabenteurer über Kanäle in ein Erlebnisbecken mit Turboduschen, Stromschnellen und Massageliegen. Von dort führt der (Wasser-)Weg ins Außenbecken mit der großen Liegewiese, die zum Sonne- und Frischlufttanken einlädt. Vom herrlich gelegenen Whirlpool auslässt sich das Treiben am und im Wasser hervorragend beobachten. Alle sportlich ambitionierten Schwimmer kommen im 25-Meter-Sportbecken mit einem Ein- und Drei-Meter-Sprungbrett auf ihre Kosten. Für Schwimmanfänger und Aquafitness-Kurse steht zusätzlich ein flaches Lehrschwimmbecken mit angenehmer Temperatur zur Verfügung. Mit der Familien-Mitgliedschaft bei monte mare können sich Familien ihren ganz persönlichen Urlaub vor der Haustür gönnen. Ohne Reisestress, ohne Kofferpacken, so oft sie möchten. Wer eine unvergessliche Zeit im Freizeit- und Erlebnisbad verbringen möchte, kann bis 5. Oktober 2020 unter www.morgenweb.de/gewinnspiel-freizeittipps am Gewinnspiel teilnehmen. Das Lösungswort ist „monte mare“. Verlost werden drei mal zwei Tageskarten für das monte mare in Kaiserslautern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. pr/imp

