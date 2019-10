Die Nacht ist lang – die Genüsse sind groß

Wenn der rote Teppich ausgerollt wird und beleuchtete Zierbäume zum gemütlichen Beisammensein einladen, dann weiß jeder Bescheid: die „Lange Nacht der Kunst und Genüsse“ lockt wieder mit einer perfekten Mischung aus Kunst, Kultur und kulinarischen Köstlichkeiten. Wie gewohnt werden sich zahlreiche Selbstständige aus Seckenheim und Wallstadt präsentieren und den Besuchern einiges anbieten.

In Seckenheim wird Nina Wellenreuther (Stadträtin Grüne) um 17.15 Uhr die „Lange Nacht“ bei Immobilien Fröhlich, Seckenheimer Hauptstraße 139 eröffnen.

Aktionen in Seckenheim im Überblick:

n Augenoptik+ Hörgeräte Löffler: Claudia Hunzicker präsentiert in der Seckenheimer Hauptstraße 116 bis 118 ihre handgefertigten Körnerkissen und viele tolle Unikate aus Wolle und Stoff. Willi Gilli stellt seine Bilder aus.

n Schuh Theurer: In der Zähringer Straße 67 bis 69 zeigt Anni Eichmeier ihre handgefertigten Unikate aus Stoff. n Holzwurm Geschenkideen, E. Weber: Die „Grünhainicher Engel“ aus dem Hause Wendt & Kühn laden in der Seckenheimer Hauptstraße 100 zu einem kleinen aber feinen Event. Die Gäste können sich von einzigartigen Engeln aus dem Erzgebirge verzaubern lassen.

n Leckerli: In diesem Geschäft in der Seckenheimer Hauptstraße 110 werden die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt.

n Weinladen Seckenheim Fabian Löffler: Im Weinladen in der Seckenheimer Hauptstraße 80 gibt es Côtes du Rhône Spezial. Das Duo „Used“ sorgt mit Livemusik für Stimmung.

n JobBörse: In der Seckenheimer Hauptstraße 137 spielt ein Pop-Duo der Popakademie.

n Neue Apotheke, Frau Weiland: In der Neuen Apotheke (Seckenheimer Hauptstraße 117) kommen Weinliebhaber voll auf ihre Kosten. Es wird wieder Wein aus der Region zum Verkosten angeboten, dazu kommt ein Chocolatier und verkauft seine leckeren Kreationen. Dazu werden verschiedene Schmuck-Kreationen präsentiert.

n Katz: Kunstglasermeister „Peter Hermanns“ wird in der Offenburger-Straße 20 zu Gast sein. Außerdem kann man sich auf ein vielfältiges kulinarisches Angebot freuen.

n Living: Was sich hinter dem geheimnisvollen Titel „Arte die Mare“ von Gitta Kronenberg verbirgt, kann man in der Seckenheimer Hauptstraße 113 herausfinden.

n Allianz Vertretung: In der Wildbader Straße 23 können Interessierte in die Welt der ätherischen Öle eintauchen und mehr über deren Nutzen im Alltag erfahren. Wer möchte, kann sogar seine eigenen Produkte herstellen. Austauschen, trinken, plaudern, Waffeln genießen und den duften Tag gemeinsam ausklingen lassen kann man an der „Glühwein/ätherische Öle Shot & Einkorn Waffel-Bar“. n Immobilien Fröhlich: Hier (Seckenheimer Hauptstraße 139) wird die „Lange Nacht“ offiziell eröffnet. Zur Feier des Abends gibt es Cocktails und eine Kunstausstellung.

n Ich auch! Kreativ: Rosie Berthold öffnet in der Seckenheimer Hauptstraße 139 ihre Kreativ-Werkstatt.

n Michaela Keinert, Blumen Blümmel: Die Künstlerin Haas stellt ihre Bilder aus (Rastatterstraße 85).

n Rath – Alles für Haus und Garten: In der Seckenheimer Hauptstraße 105 wird es besonders spannend. Denn Imker Günter Martin wird zu Gast sein und viele interessante Fakten zum regionalgewonnen Honig berichten und auch einige Sorten dabei haben. Dazu gibt es leckeren Honiglikör Sumselmann und Propolislikör.

n N&N Modehaus, Frau Redzepovic (Seckenheimer Hauptstraße 110): Gaumenfreuden mit warmen Schnaps und Griebenschmalz sind garantiert.

n Studio im Atelierhof: In der Seckenheimer Hauptstraße 113 werden zur Livemusik kühle Getränke serviert.

n Koob Hörgeräte: Auch bei Koob Hörgeräte in der Seckenheimer Hauptstraße 80 kommt die Kunst nicht zu kurz. Die kreativen Bastelhexen werden ihre Werke in einer Ausstellung präsentieren. Zum Genießen gibt es verschiedene Crêpesvariationen, Sekt und Glühwein. Der Erlös wird gespendet.

Aktionen in Wallstadt im Überblick:

n Buchhandlung Wallstadt: Zur vollen Stunde sorgen „Samba Sapiens’“ in der Römerstraße 27 für heiße Sambarhythmen. Dazwischen können die Besucher zahlreiche hübsche Ketten und Armbänder erwerben.

n Römer-Apotheke: In der Römerstraße 27-29 wird es kreativ, kulinarisch und musikalisch zugleich. Es gibt Handarbeiten für den guten Zweck, Mitmachaktion für Kinder, eine offene Werkstatt, Bilder von Fr. van der VVyk, Livemusik von Daria Dean sowie Crêpes, selbst gebackenes Brot und Dips.

n Katholische Pfarrgemeinde Christ-König: Ein Raum der Stille lädt in der Römerstraße 30-32 dazu ein, Ruhe und Kraft zu tanken. Dazu gibt es Meditationsmusik sowie Texte und Bilder zum Thema „Gebet“.

n Salzburger Stübchen: Weihnachtlich und heimatlich wird es beim Salzburger Stübchen in der Mosbacher Straße 37. Die Adventsausstellung lädt zum Stöbern ein und für den Gaumen gibt es österreichische Schmankerl.

n Fashiontraum: Wer noch Geschenke oder Dekoartikel für Weihnachten sucht ist in der Mosbacher Straße 21 genau richtig. Es gibt Kreuzanhänger aus Zollstöcken und Metall-X-Mas-Lichterkugeln.

n Körpermanufaktur: Die Künstelerinnen Ursula Schwind und Martina Spreng werden bei einer Ausstellung in der Mosbacher Straße 21 ihre Bilder vorstellen. Die Besucher können dazu ein Glas Sekt genießen.

n Textil-Krämer: Modefreunde aufgepasst! Hier gibt es zur „Langen Nacht“ zahlreiche Handtaschen und Accecoires.

n Hofladen Bossert: In der Mosbacher Straße 15 kommt Gaumenfreude bei stimmungsvoller Musik nicht zu kurz.

n Ratsapotheke: Die Ratsapotheke in der Mosbacher Straße 30 setzt auf eine beliebte Herbstfrucht. So gibt es passend zur Jahreszeit leckere Kürbissuppe.

n Cafe Maije: Die „Schartel- Band“ wird in der Mosbacher Straße 23 mit Rock- und Popmusik Stimmung bringen.

n re-balance: Bei Fingerfood und angenehmer Atmosphäre kann die Ausstellung „UNICKs Momente der Stille #2“ begutachtet werden (Römerstraße 27)

n Rund ums Rad GmbH: In der Mosbacher Straße 21 bringt die Coverband „Lucky Mushrooms“ Rockmusik vom Feinsten mit. Antje Röben präsentiert außerdem Schmuck aus ihrer Goldschmiede.

n Home of Beauty: Romantisch wird es ebenfalls in der Mosbacher Straße 21. Hochzeitssängerin Bianca Blümmel wird zu Gast sein. Für die Besucher gibt es „Prosecco to go“ und pikantes Fingerfood.

n Grafik am Platz: Wer Lust auf etwas Süßes oder Prickelndes hat sollte zu Grafik am Platz kommen. Hier gibt es Prosecco und Zuckerwatte.

n Die Brillenmacher Wallstadt: In der Mosbacher Straße 18 werden nicht nur exklusive Brillen & Hörgeräte angeboten, sondern auch schmackhafte Häppchen.

n Restaurant La Maremma: Wer in die Mosbacher Straße 19 kommt, kann Livemusik und italienische Bratwürste „Salsicia“ genießen.

n Markthaus: Deftig und lecker ist die Gulaschsuppe im Markthaus in der Mosbacher Straße 13.

n Getränke Kalender: Hier in der Gundeisheimer Straße 21 gibt es nur ein Versprechen: Das Beste gibt es am Schluss – Treff bei Yilmaz.

n Müfide’s Boutique Atelier: Zur Stärkung werden in der Mosbacher Straße 30 Getränke und Sekt angeboten. red

