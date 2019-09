Die Rückkehr des Plüsch

Auf der Suche nach neuen Trends und typgerechter Beratung sind die Kunden des Modefachgeschäfts „Christine B. – Mode und mehr“ in besten Händen. Bereits seit 21 Jahren bietet Christine Bugert in ihrer Viernheimer Boutique Damenmode an, die qualitativ und preislich überzeugt.

„Ich führe Marken, die man in Viernheim und Umgebung sonst nicht findet – etwa Marc Aurel, Raffaello Rossi und Beaumont“, erklärt Christine Bugert, die mit ihrem Gespür für Mode und Trends für die Kunden immer wieder neue Marken entdeckt. „Passend zu den sinkenden Temperaturen ist die Herbst-/Winterkollektion eingetroffen. Besonders angesagt sind derzeit Leo- und Reptilienmuster, aber auch Olivgrün-, Schwarz- oder Grautöne. Aus dem Sommer mit in die kühlere Jahreszeit werden zarte Farben wie wollweiß und rosé mitgenommen – gerne in Kombination mit Kunst-Plüsch“, so die Expertin, die Damenmode in den Größen 34 bis 48 führt. Die aktuelle Kollektion können Kundinnen am 2. Oktober im Rahmen einer Modenschau bewundern, die um 18.30 Uhr beginnt. red/pr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.09.2019