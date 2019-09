Die Traumküche nach Maß

Wenn es um Umzug, Neubau oder Verschönerung beziehungsweise Ergänzung der eigenen Küche geht, sind die Experten von Küchen mit Biss der richtige Ansprechpartner. Dank jahrzehntelanger Erfahrung in Planung und Verkauf, die Inhaber Thomas Buttler in großen Möbelhäusern und kleineren Küchenstudios erlangt hat, und dank der Verwendung einer 3-D-Planungssoftware kann sich jeder Kücheninteressent darauf verlassen, dass das Team die Wünsche der Kunden umsetzt und diese ihre Traumküche erhalten. Neben einigen namhaften Küchenanbietern werden in der Viernheimer Rathausstraße 8 auch die Markenküchen der Firma Alno vertrieben. Von der gemütlichen Wohnküche mit Kochinsel über die elegante Landhausküche bis hin zur funktionalen Singleküche ist das Angebot umfassend.

Zufriedene Kunden

Das der Kunde und seine Wünsche im Viernheimer Küchenstudio im Vordergrund stehen, zeigt die Vielzahl an zufriedenen Käufern. „Wenn man die ehrlichen und zahlreichen positiven Bewertungen unserer Kunden vergleicht, gehört Küchen mit Biss zu den Besten Küchenstudios im Rhein-Neckar-Kreis“, weiß Thomas Buttler stolz zu berichten und ergänzt: „Wenige haben uns dies 2016 zugetraut, umso höher ist der Erfolg der letzten Jahre zu bewerten. Bei uns ist immer etwas los und alles ist transparent. Egal ob Preise, Hersteller oder Bewertungen, wir halten jedem Vergleich stand. Wir locken nicht mit horrenden Rabatten, sondern zeigen dem Kunden wie sich ein Preis tatsächlich zusammensetzt. Hier kommt abermals die Berufserfahrung zum Tragen. Aufgrund eines absoluten Gesamtpreises inklusive Lieferung, Montage und Anschlüssen, kann der Kunde sicher sein, nicht noch nachträglich eine Rechnung präsentiert zu bekommen.“

Die bisherigen Erfolge, die das Küchenstudio in den vergangenen drei Jahren seit der Eröffnung verbuchen konnte, sind für das Team um Inhaber Thomas Buttler nicht selbstverständlich. Daher unterstützt Küchen mit Biss seit einiger Zeit verschiedene soziale Projekte für Kinder und ist ebenso in der Förderung von sportlichen Aktivitäten für Jugendliche aktiv.

Damit sie weiterhin eine der ersten Adressen beim Küchenkauf bleiben, ist man bei Küchen mit Biss beständig auf der Suche nach den neuesten Trends in Sachen Küchengestaltung und den dazu passenden hochwertigen Accessoires. „Bereits jetzt haben wir uns die Neuheiten für 2020 angesehen und wissen das wir unseren Kunden weiterhin nur das Beste und Neueste anbieten können und werden. Sie dürfen gespannt sein“, sagt Buttler. red/lg

