Digital, interaktiv und live

„Umsatzwachstum im dreistelligen Prozentbereich“, verzeichnen Konstantin und Maximilian Wilk, Gründer von AQON Pure: Die Kalkschutzanlage ohne Salz ist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 nominiert. Seit zwei Monaten online ist VLACE. Ein Spaziergang im New Yorker Central Park inspirierte Viola Weller zu ihren farbigen Satin- Schnürsenkeln. „Der Austausch mit anderen Gründern ist immens wichtig“, sagt die 24-jährige Studentin.

Ob gemeinsame Leidenschaft für Wasser, Gründung während des Studiums oder innovative Ideen im ersten Corona-Lockdown – Einblicke und Erfahrungen in ihre Stories geben Gründerinnen und Gründer am 21. November. Dann laden die Metropolregion Rhein-Neckar, das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis und zahlreiche weitere Partner zu einen kostenfreien Online-Tag mit einem umfangreichen Weiterbildungs-, Beratungs- und Workshop-Angebot ein: Das digitale Event mit interaktiven Sessions und Talks, Best Practices, Wissensworkshops, Vorträgen und Networking-Area von 10 bis 17 Uhr wird live aus dem Palatin Kongress- und Kulturzentrum Wiesloch und der Metropolregion Rhein-Neckar gesendet. Ein Rezeptions-, Bühnen-, Networking- und Ausstellungsbereich mit virtuellen Infoständen sowie mehr als 20 Session-Räume für Vorträge und Workshops: Realisiert wird die für alle Interessierten kostenfreie Veranstaltung über die Online-Konferenzplattform Hopin. Die Nutzung von Hopin erfordert keine Installation von zusätzlichen Plug-ins oder externen Programmen und ist mit den meisten Webbrowsern in einer aktuellen Version nutzbar. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.11.2020