D&S setzt auf Social Media

Permanent online, immer verbunden – rund 3,8 Milliarden Menschen nutzen weltweit täglich soziale Medien. Und deren Bedeutung nimmt stetig weiter zu. Das zeigt, dass die digitale Welt längst zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Lebens geworden ist. Auch viele Unternehmen sind sich des Potenzials der sozialen Netzwerke bewusst und nutzen sie mittlerweile als unverzichtbaren Kommunikationskanal, der potenzielle Neukunden, mehr Sales und nachhaltige Markenvertiefung liefert. Ab Juli präsentiert sich auch die Mannheimer Diringer & Scheidel-Unternehmensgruppe im Social Web, auf Facebook und Instagram, in seiner ganzen Diversität. Denn zum technischen Bereich gehören neben dem Hoch-, Industrie-, Tief- und Rohrleitungsbau auch die grabenlose, hochtechnisierte Sanierung im Kanal- und Druckrohrbereich sowie die Rohstoffgewinnung und Baustoffproduktion in eigenen Werken. In der Projektentwicklung und im Dienstleistungsbereich operieren ebenso mehrere Tochtergesellschaften seit Jahren erfolgreich.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.06.2020