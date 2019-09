Dynamisch gestaltete Proportionen

Ein dynamisches Design, ein spürbares Plus an Fahrfreude und eine mit innovativen Details optimierte Funktionalität kennzeichnen den neuen BMW 3er Touring. Überzeugender denn je kombiniert die jüngste Generation des sportlichen Fünftürers die Kerneigenschaften der BMW 3er Reihe mit einem großzügigen und vielseitig nutzbaren Raumangebot. Der ebenso hochwertige wie fortschrittliche Charakter des neuen BMW 3er Touring wird durch das umfassend verfeinerte Premium-Ambiente im Innenraum und die jüngsten Innovationen in den Bereichen Bedienung und Vernetzung unterstrichen.

Der Verlauf von Dachlinie und Seitenfenstergrafik verleiht der für ein Touring Modell typischen Silhouette eine besonders dynamische Ausprägung. Eine kraftvoll ausgeformte und klar definierte Schulterpartie, eine von den vorderen Seitenwänden bis ins Heck reichende Charakterlinie sowie die als Hofmeisterknick bekannte Kontur am hinteren Abschluss der Seitenfenstergrafik signalisieren Sportlichkeit und Vorwärtsdrang. Zur hochwertigen Anmutung tragen die serienmäßige Dachreling und Aluminium-Blenden für die B- und C-Säulen sowie Aluminium-Leisten für die Seitenfensterdichtungen bei. Die Seitenpartien münden in einem fließenden Übergang ins Heck, wo eine markante Abrisskante, die im oberen Bereich abgedunkelten Leuchteneinheiten in LED-Technik und die bei allen Modellvarianten zweibordig geführten Abgasendrohre weitere Akzente für Dynamik setzen.

Der BMW 3er Touring verbraucht pro 100 Kilometer 7,5 bis 4,7 Liter (CO2-Emmisionen: 170 bis 118 Gramm pro Kilometer). red/pr

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.09.2019