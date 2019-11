Edle Adventsdeko in modernem Stil

Bis Weihnachten ist es nicht mehr lange und die Adventszeit steht unmittelbar bevor. Eingeläutet wird die besinnliche Zeit am besten mit festlichen Adventsgestecken. Wer sich noch unschlüssig über Farbwahl oder Stil seiner diesjährigen Dekoration ist, kann sich die nötige Inspiration bei kompetenten Blumenfachhändlern einholen. Als Experten sind sie die richtigen Ansprechpartner für die festliche Dekoration im Advent.

Bei Blumen Mandel dominiert in diesem Jahr die Farbe Ocker, die auch in der Mode aktuell sehr stark im Trend liegt. Im Blumenfachhandel findet man den satten Gelbton mit Gold und kombiniert mit Kunstfellen. Auch die Farben Bordeaux und Schwarz sind in Kombination mit matten und glänzenden Oberflächen ein wahrer Hingucker. Für einen rustikalen Look kann man mit dunklem Moosgrün und braunen Akzenten wie Zapfen und Nüssen arbeiten. Weiterhin setzt sich in diesem Jahr der Trend eines minimalistischen, skandinavischen Stils durch. In der Adventsausstellung, die von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. November, in der Cheliusstraße 18 stattfindet, gibt es auch Steinofen-Pizzabrot und frische Waffeln.

In der Adventsausstellung von Blumenhaus Giffhorn in der Ludolf-Krehl-Straße 18 am Samstag und Sonntag, 23. und 24. November, erwartet die Besucher jeweils von 10 bis 16 Uhr ein kleiner „Hüttenzauber“, dekoriert mit stilvollen Accessoires wie Schlittschuhen aus Holz und verschiedenen Nikolausfiguren. Gestecke in allen Preisklassen werden für jeden Geschmack frisch gestaltet, damit sie auch sicher vier Wochen halten. Seit Jahren im Trend und auch dieses Jahr wieder gefragt sind Silber und Gold, mit Creme und entsprechender Keramik, Kugeln und Sternen in Silber; bei edlen Varianten kommt Engelshaar hinzu. Traditionalisten setzen weiterhin auf Rot, für einen natürlichen Touch sorgen Holz-und Rindenstücke; eine weihnachtliche Duftnote setzen Zimtstangen und getrocknete Orangen.

Die Grüne Meile, Lange Rötterstraße 22, hat stimmungsvolle Dekorationen für die Advents- und Weihnachtszeit von klassisch bis modern im Angebot. Die Kunden finden hier Kränze, Gestecke und Kerzen in diversen Farben sowie eine große Auswahl an Dekorationen. Auch die Obst- und Gemüseabteilung bietet alles natürlich, lecker und frisch für schöne Festtage an. imp/pr

