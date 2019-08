Effiziente Dienstleistungen anzubieten lautet die Mission

Ein rundes Jubiläum feiert die Reinhold König GmbH in diesem Jahr: ihr 20-jähriges Bestehen. Im Jahr 1999 hat Reinhold König sein Unternehmen gegründet, das sich seitdem auf Abbrucharbeiten, Erdbau, Recycling sowie Kanalbau spezialisiert. Das Leistungsspektrum umfasst aber auch die Entsorgung der anfallenden Böden, Kanalbau, Herstellung von Baugruben, Gartenbau und Baudienstleistungen in Viernheim, Mannheim, Darmstadt, Frankfurt, und dem gesamten Rhein-Main-Neckar Gebiet. Dabei steht das Team seinen Kunden mit seinem leistungsfähigen Fuhr- und Maschinenpark zu Verfügung.

In den vergangenen 20 Jahren hat das Viernheimer Unternehmen zahlreiche Projekte jeglicher Größenordnung erfolgreich realisiert. Die Zufriedenheit der ehemaligen Auftraggeber und der stetig wachsende Kundenstamm bestätigen die Arbeit des Unternehmens. Dank der Fertigstellung unterschiedlichster Projekte hat das Team rund um Inhaber Reinhold König einen großen Erfahrungsschatz gesammelt, welcher bei neuen Herausforderungen besonders hilfreich ist.

Höchsten Qualitätsansprüchen genüge leisten

Damit die Kunden am Ende das bestmögliche Ergebnis erhalten, werden bei Planung und Umsetzung stets höchste Qualitätsansprüche angelegt. Kostensicherheit, Termintreue und Wirtschaftlichkeit sind weitere Werte, die sich das Viernheimer Unternehmen auf die Fahnen geschrieben hat. Hohe Wertstabilität, Kundennähe, Transparenz sowie Norm- und fachgerechte Bauausführung gehören ebenfalls zur Philosophie der Reinhold König GmbH. Zwei Punkte, die in der heutigen Zeit von großer Bedeutung sind, sind Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Deren Wichtigkeit ist man sich in Viernheim äußerst bewusst und berücksichtigt sie seit jeher bei der täglichen Arbeit.

„Nachweislich effiziente Dienstleistungen anzubieten, dies ist unsere Mission. Sie ist unser Leitstern auf allen Ebenen. Ob bei strategischen Entscheidungen oder in der täglichen Arbeit jedes Mitarbeiters. Sie treibt uns an, stets qualitativ und nachhaltige Lösungen zu entwickeln und anzubieten“, fasst Reinhold König die Philosophie seines Unternehmens zusammen.

Umfangreiches Leistungsspektrum

Der Rückbau von Gebäuden sowie die Erstellung von Baugruben gehören zum Kerngeschäft des Betriebes. „Als erfahrenes Unternehmen im Bereich Abbruch und Erdbau sind wir der ideale Partner für Bauherren, Bauunternehmen, Architekten und Bauträger. Jahrzehnte lange Erfahrung, fachliche Kompetenz, moderne Technik und qualifizierte Mitarbeiter zeichnen unsere Stärken aus. Wir sind Ihr richtiger Ansprechpartner für kleine und große Bauvorhaben im gesamten Rhein-Main-Neckar-Kreis“, weiß König zu berichten.

Der bei der Arbeit anfallende Abfall und sonstige Materialien werden über den zum Unternehmen gehörenden Entsorgungsfachbetrieb, der über eine eigene Recyclinganlage und einen über 10 000 Quadratmeter großen Recyclingplatz verfügt, umweltgerecht recycelt und deponiert. Auf flexible und professionelle Arbeitsweisen sowie jahrelange Erfahrung greift das Team bei Kanal- und Tiefbauarbeiten zurück. Dabei werden Projekterfahrung mit den spezialisierten Mitarbeiter und dem leistungsfähigen Maschinenpark kombiniert. Dank des gut ausgestatteten Fuhrparks ist der Betrieb in der Lage, nahezu alle Belange im Bereich Abbruch und Erdbau abzudecken. So stehen für alle Anforderungen die Kipperfahrzeuge und Baumaschinen in verschiedenen Ausführungen und Gewichtsklassen zur Verfügung.

Auch wenn es um die Gestaltung von Außenflächen geht, sind die Viernheimer der richtige Ansprechpartner. Von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Modernisierung von Grünflächen übernehmen die Spezialisten für Garten und Landschaftsbau. Als besondere Leistung bietet der Betrieb einen Notdienst für seine Kunden an. 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr sind die Mitarbeiter bei Sturmschäden, Überschwemmung, Kanalarbeiten sowie der Befreiung von Zufahrten von Hindernissen aller Art für ihre Kunden da. red/lg

