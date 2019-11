Ein Besuch lohnt sich

Wer jetzt ein schönes Weihnachtsgeschenk sucht, ist beim Autohaus Clysters genau richtig. Während der Wagen in der Werkstatt zum Sonderpreis fit für den Winter gemacht wird, kann man bei einer Tasse Kaffee nach Weihnachtsgeschenken schauen. Entweder mit Bezug zum Auto mit einem Ser-vice-Gutschein zum Räder- oder Ölwechsel oder mal etwas ganz anderes: Wie im vergangenen Jahr bietet Clysters zur Weihnachtszeit tolle Geschenkideen von LR Health & Beauty an. Von der Kerze bis zu Wellness-Produkten kann man aus einem breiten Angebot für jeden das Richtige finden – auf Wunsch sogar mit Verpackungsservice. Wer ein neues Auto sucht, kann sich über das vielfältige Angebot an Halb- und Jahreswagen informieren. Der Vorteil: Als freie Werkstatt kann das Autohaus objektiv über das Angebot verschiedener Marken informieren. So bietet der Kfz-Meisterbetrieb Clysters in Neu-Edingen Wellness und tolle Angebote für Mensch und Auto. imp/pr

