Ein „Blick auf Mannheim“

Auch im Lindenhof öffnen die Geschäfte in der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“ und bieten Besuchern zahlreiche Angebote und Überraschungen.

Hier eine Auswahl der Aktionen:

n Gemüse und Obst Zeilinger: Mit Kurpfälzer Kartoffelsuppe und Apfelküchle verwöhnt Hans Zeilinger die Besucher in der „Langen Nacht“ in seinem Geschäft in der Meerfeldstraße 32. Für den feinen Gaumen gibt es eine Weinverkostung, dazu werden Häppchen gereicht.

n H&S Senioren Service GmbH: Bei der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“ sind im Lanzgarten Fotografien des Mannheimers Jürgen Ballier zu sehen. „Blick auf Mannheim“ heißt die Ausstellung, bei der die Quadratestadt aus verschiedensten Perspektiven gezeigt wird. Musikalisch unterhält Raffaella Belcanto. Kulinarisch verwöhnt das avendi-Team mit Gulasch- und Kürbissuppe sowie Wein und Sekt. Die zwölfte Klasse des Ursulinen-Gymnasiums Mannheim bietet Hot Dogs und handgemachte Weihnachtskarten. Los geht’s um 18 Uhr im Foyer. Der Eintritt ist frei. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.10.2019