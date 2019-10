Ein Stadtteil feiert gemeinsam

Auch im Nordosten Mannheims, in Käfertal, können Besucher am Samstag, 2. November, einiges erleben.

Ausgewählte Aktionen in Käfertal im Überblick:

n ASB Rhein-Neckar: Auf dem Sand serviert Lou’s Mauldäschle aus einem Foodtruck heraus original schwäbische Spezialitäten. Währenddessen gibt es Musik von der Band „Fine Art Covers“ zu hören und der Rettungsdienst rund um Mike Wolters präsentiert am Rettungswagen beziehungsweise Wünschewagen Vorführungen. Zusätzlich betreiben die Notfallsanitäter-Auszubildenden einen Glühweinstand.

n Freiwillige Feuerwehr Abteilung Nord Käfertal: Bei der Freiwilligen Feuerwehr können sich die Besucher Auf dem Sand hausgemachte Gulasch- und Kartoffelsuppe nach Art des Hauses sowie selbstgebackenen Kuchen schmecken lassen. Dazu werden Fassbier der ortsansässigen Brauerei und weitere Getränke gereicht. Die gute Laune ist garantiert durch hauseigene Musik. Eine Sondereinlage findet um 20 Uhr in Form einer Feuerwehrmodenschau statt. Als Umrahmung werden Feuerwehrfahrzeuge sowie das in Restauration befindliche Pullmanfahrzeug aus den 60er Jahren ausgestellt. Der Erlös aus den Spenden geht an den Kurpfälzer Verein für Feuerwehrgeschichte Mannheim sowie an die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Nord für den Kauf einer Wärmebildkamera.

n Karo’s Snack-Corner: Zugreifen kann man auch bei Karo’s Snack-Corner, denn hier kann man zwischen Flammkuchen, diversen Suppen und Kuchen auswählen. Dazu gibt es alkoholfreie Getränke und Glühwein. Rouven Gruber und seine Band spielen derweil selbstgeschriebene Popmusik-Songs.

n Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Mannheim-Nord und Kulturhaus Käfertal: In der Gartenstraße, Ecke Mannheimer Straßespielt die Band „The Blue Raincoat Project“ und es werden Texte von Wecker, Tucholsky und Kunze verlesen. Das Kulturhaus Käfertal kümmert sich mit Getränken und süßen sowie salzigen Langos um das leibliche Wohl und Bündnis 90/Die Grünen werden mit Oliver Hoffmann und seiner Rock-,Pop-Akustik Cover-Band für den musischen Genuss sorgen. red

