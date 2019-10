Einkaufen in der Ludwigshafener City

Shoppen, bummeln, Freunde treffen: Die Metropolregion Rhein-Neckar trifft sich zum verkaufsoffenen Sonntag am 3. November von 13 bis 18 Uhr im Ludwigshafener Stadtzentrum. Besondere Anziehungspunkte in diesen Jahr sind der Herbstzauber und das Winterdorf.

„Ludwigshafens Einkaufscenter sind am 3. November wieder Anlaufstelle für alle Shoppingbegeisterten der Metropolregion Rhein-Neckar“, erklärt Michael Cordier, in Personalunion Geschäftsführer der LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft und des Marketing-Vereins Ludwigshafen e.V. „Die Menschen lassen sich beim Einkaufsbummel am Verkaufsoffenen Sonntag mehr Zeit als in der hektischen Arbeitswoche. Die nutzen sie, um die Einkaufscenter und auch die Fachgeschäfte – insbesondere die Facheinzelhändler von TOPinLU – zu besuchen“, sagt Cordier.

Shoppingfans können sich auf ein vielfältiges Angebot in der Ludwigshafener Innenstadt freuen. Von Mode über Schuhe und Schmuck werden künftige Lieblingsstücke für jeden angeboten – von preiswert bis luxuriös.

Besonderer Schwerpunkt der zahlreichen Fachgeschäfte liegt dabei auf Herbst- und Wintermode. In Ludwigshafen lockt also ein wahres Shoppingvergnügen. Wie an den vergangenen verkaufsoffnen Sonntagen in der Metropole wird Ludwigshafen auch am 3. November wieder ein wahrer Publikumsmagnet sein. Wann sonst lässt es sich so entspannt und gemeinsam mit der Familie bummeln gehen? Rund um den Verkaufsoffenen Sonntag locken zudem attraktive Rahmenprogramme der Fachgeschäfte.

Zuckerwatte, Karussells und gute Laune

Der Ludwigshafener Herbstzauber lockt vom Samstag, 2. November, bis Mittwoch, 6. November, mit zahlreichen Fahrgeschäften auf den Berliner Platz. Er schlägt dabei einen weiten Bogen von traditionellen Jahrmarktattraktionen bis hin zu modernen Fahrgeschäften. Die Fahrten mit der Orient-Reise und der Biene Maja erfreuen insbesondere die jüngeren Besucher. Die Volksfest-Klassiker Auto-Scooter und Happy Fly unterhalten derweil die größeren Gäste. Spielstände, Imbissangebote und Verkaufsstände runden das vielfältige Spektrum des Herbstzaubers ab.

Der Festplatz ist täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Auf dem Platz der Deutschen Einheit lockt zudem das Winterdorf mit seinem umfangreichen kulinarischen Angebot Besucher in die Ludwigshafener Innenstadt. pr/imp

